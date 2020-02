Vanessa Bryant «a passé beaucoup de temps» sur un discours commémoratif

2020-02-25 23:30:05

Vanessa Bryant “a passé beaucoup de temps” sur le discours qu’elle a prononcé lundi au mémorial public de Kobe et Gianna Bryant (24.02.20).

La beauté de 37 ans est montée sur scène au Staples Center de Los Angeles pour prononcer un long discours émouvant en l’honneur de son défunt mari et de leur fille de 13 ans, après qu’ils fussent parmi les neuf personnes qui ont perdu leur vit dans un accident d’hélicoptère le mois dernier.

Et il a maintenant été affirmé que travailler sur son discours avait pris à Vanessa “tout ce qu’elle avait”.

Un initié a déclaré au magazine People: “Elle a passé beaucoup de temps là-dessus, pour dire exactement la bonne chose. Il lui a fallu tout ce qu’elle avait. Elle est épuisée mais elle sait qu’après [Monday] elle peut se reposer. ”

Le message de Vanessa l’a vue consacrer la première partie à sa défunte fille, qu’elle a décrite comme “une âme incroyablement douce et douce”.

Elle a dit: “Tout d’abord, je voudrais remercier tout le monde d’être venu aujourd’hui. L’effusion d’amour et de soutien que ma famille a ressentie à travers le monde a été si édifiante. Merci beaucoup pour toutes vos prières. Je voudrais parler de Kobe et Gigi. Je vais commencer par ma petite fille Gianna Bryant, une âme incroyablement douce et douce.

«Elle était toujours réfléchie. Son sourire était comme le soleil. Son sourire occupait tout son visage, comme le mien. Kobe a toujours dit qu’elle était moi. Elle avait mon feu, ma personnalité et mon sarcasme. Elle était tendre et aimante avec ce qu’elle avait le meilleur rire. C’était contagieux. C’était pur et authentique. ”

La beauté a ensuite parlé de la fin de la légende de la NBA et a déchiré en décrivant leur romance, qui a commencé quand elle était adolescente.

Vanessa a ajouté: “Il était à moi. Il était mon tout. Kobe et moi étions ensemble depuis que j’avais 17,5 ans. J’étais sa première petite amie, son premier amour, sa femme, son meilleur ami, sa confidente et son protecteur. Il était le mari le plus étonnant. Kobe m’aimait plus que je ne pourrais jamais l’exprimer ou le dire. Il était le lève-tôt et j’étais l’oiseau de nuit. J’étais du feu et il était de la glace, et vice versa parfois. Nous nous équilibrions Il ferait n’importe quoi pour moi. Je ne sais pas comment je méritais un homme qui m’aimait et me voulait plus que Kobe. Il était charismatique, un gentleman. Il aimait, adorait et était romantique. Il était vraiment le romantique de notre relation.”

Vanessa a également réfléchi à l’impact dévastateur que la mort de Kobe et de Gianna a eu sur ses autres enfants – Natalia, 17 ans, Bianka, 3 ans et Capri, 8 mois – tout en promettant de se souvenir de la ” personne incroyable, mari et père “était Kobe.

Et elle a conclu son discours en disant: “Dieu savait qu’ils ne pouvaient pas être sur cette Terre sans eux. Il a dû les ramener à la maison pour les avoir ensemble. Bébé, tu prends soin de notre Gigi. J’ai eu Nata, Bebe et KoKo. . Nous vous aimons et vous manquez, boo et Gigi. Puissiez-vous tous les deux vous reposer en paix, vous amuser au paradis jusqu’à ce que nous nous revoyions un jour. Nous vous aimons tous les deux et vous manquez pour toujours et toujours. Maman. “

