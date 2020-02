Vanessa Bryant dépose un procès pour mort injustifiée après la mort de Kobe Bryant

2020-02-24 19:00:06

Vanessa Bryant a déposé une plainte pour mort injustifiée contre Island Express suite au décès de son mari Kobe Bryant et de leur fille de 13 ans.

La légende de la NBA, âgée de 41 ans, et sa fille Gianna faisaient partie des neuf personnes qui ont perdu la vie lorsque son hélicoptère privé s’est écrasé à Calabasas il y a près d’un mois, et maintenant Vanessa a déposé une plainte contre Island Express, la société propriétaire de l’avion.

Selon des documents obtenus par TMZ, Vanessa affirme que l’hélicoptère n’aurait jamais dû être placé dans la situation dans laquelle il se trouvait avant l’incident du 26 janvier, car Island Express aurait enfreint plusieurs règles de vol.

Le procès allègue que la compagnie n’était autorisée à voler que selon les règles de vol à vue, et les conditions le jour de l’accident n’étaient pas propices à un tel vol, car il y avait un faible brouillard.

Des documents affirment également que le pilote se déplaçait à 180 milles à l’heure dans le brouillard dans une forte baisse, et allègue qu’il a commis un certain nombre d’autres erreurs de jugement ce jour-là.

Vanessa allègue qu’Ara George Zobayan – qui a également perdu la vie dans l’accident – n’a pas correctement surveillé et évalué les conditions météorologiques avant le décollage, n’a pas obtenu les données météorologiques appropriées avant le vol, n’a pas réussi à interrompre le vol lorsqu’il a eu connaissance du ciel nuageux n’a pas réussi à garder le contrôle de l’hélicoptère et n’a pas évité les «obstacles naturels» sur la trajectoire de vol.

Le procès indique que le pilote a déjà été sanctionné en 2015 pour avoir violé les minimums de règles de vol à vue en volant dans un espace aérien de visibilité réduite, et affirme que l’hélicoptère n’était pas en sécurité, mais ne précise pas pourquoi.

Le document de Vanessa n’énumère pas le montant d’argent qu’elle demande en dommages-intérêts, mais elle demande des dommages-intérêts punitifs, ainsi que des dommages-intérêts pour la “terreur avant impact”, qui est le traumatisme émotionnel subi par Kobe et Gigi avant le crash.

La beauté de 37 ans – qui a également Natalia, 17 ans, Bianka, 3 ans et Capri, 8 ans avec Kobe – demande également des dommages-intérêts pour perte d’amour, d’affection, de soins, de société, le service, le confort, le soutien, le droit au soutien, la compagnie, le réconfort ou le soutien moral, et les attentes en matière de soutien et de conseils futurs, ainsi que l’argent pour la perte du soutien financier et pour les frais d’enterrement et de funérailles.

