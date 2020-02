Vanessa Bryant partage une douce vidéo de Capri Kobe, 7 mois

Vanessa Bryant semble chérir les doux moments avec sa famille après les morts tragiques de son mari Kobe et leur fille de 13 ans, Gianna.

Près de deux semaines après l’accident d’hélicoptère qui a tué la légende de la NBA, Gigi, et 7 autres, Vanessa, 37 ans, a partagé une vidéo réconfortante de leur fille de 7 mois, Capri Kobe Bryant, alias Koko, apprenant à se tenir debout .

Dans le clip, Capri est accrochée à sa tante, Sharia Bryant, la sœur aînée de Kobe, alors qu’elle tente de se tenir debout tandis que Vanessa peut être entendue applaudir le tout-petit en arrière-plan.

“Refais ça. Réessaye maman,” dit Vanessa alors que la charia aide Capri à se rasseoir. Le petit tot s’est alors relevé!

“Bon travail, Koko. Bon travail!” Vanessa a dit à sa fille. “Bonne fille, mambacita.”

La mère de quatre enfants a continué à encourager Capri en se levant une fois de plus! “Bonne fille, soleil. Je t’aime,” lui dit Vanessa.

Vanessa, qui était mariée à Kobe depuis près de 20 ans, a sous-titré la douce vidéo, “My Koko Bean. Elle ressemble à mon Gigi avec les yeux de son papa.” Tante Ri-Ri. # 7 mois “

La publication Instagram de Vanessa est arrivée quelques jours seulement après qu’elle ait partagé plusieurs photos et vidéos de la cérémonie de retraite du maillot de sa fille décédée Gianna à son lycée.

“Mon Gianna. Mon Dieu tu me manques. J’ai été tellement chanceuse de m’être réveillée pour voir ton visage magnifique et ton sourire étonnant pendant 13 ans. J’aurais aimé que ce soit jusqu’à mon dernier souffle”, a-t-elle légendé l’un des messages. “Maman t’aime sur la lune et en arrière. Infinity plus 1. # 2 #Mambacita #GigiBryant ❤️”

“Mon Gigi. Je t’aime! Tu me manques. Vous nous avez tous appris qu’aucun acte de gentillesse n’est jamais trop petit”, a écrit Vanessa aux côtés de Autre photo. “Maman est toujours et sera TOUJOURS si fière de toi mamacita. ❤️ # 2 🏀”

Mémorial de Kobe et Gigi aura lieu le 24 février au Staples Center, La maison de Kobe pour ses 20 ans en tant que Laker de Los Angeles. La date, 2.24.20, a une signification réconfortante. Le numéro 2 pour le numéro de maillot de Gigi à la Mamba Academy, 24 en référence à l’un des numéros de maillot Laker de Kobe et 20 pour le nombre d’années que Kobe a joué pour l’équipe ainsi que les années où il a été marié à Vanessa.

