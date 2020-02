Vanessa Bryant rend hommage à Kobe et Gigi au Memorial, tandis que d’autres célébrités rendent hommage

Los Angeles a dit au revoir à Kobe Bryant et sa fille Gianna “Gigi” Bryant lors d’un service commémoratif public lundi.

Se déroulant au Staples Center – connu sous le nom de “The House Kobe Built” pendant ses années de jeu pour les Los Angeles Lakers – la date du 24-24-20 de la célébration de la vie était un clin d’œil aux deux Bryants. 2 était le numéro de maillot de Gigi, 24 était celui de Kobe et 20 ans signifiaient combien de temps Bryant a joué pour les Lakers, ainsi que combien de temps lui et sa femme Vanessa Bryant nous sommes ensemble.

Rejoignez-nous pour une célébration de la vie pour Kobe et Gianna Bryant. https://t.co/btsnvmsxYY

– Los Angeles Lakers (@Lakers) 24 février 2020

Le prix des billets était également un clin d’œil aux deux Bryants, car les 20 000 billets vendus variaient de 224 $ à 24,02 $. Le produit des ventes a été reversé au Fondation sportive Mamba & Mambacita, un organisme de bienfaisance fondé par l’icône du défunt basket et renommé après leur mort.

Kobe, sa fille de 13 ans et sept autres personnes ont été tuées dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier 2020. Les deux ont été enterrées le 7 février lors d’un enterrement privé et sont survécues par Vanessa, Natalia, Bianka et Capri. Vanessa et Natalia étaient présentes au mémorial.

L’événement a été suivi par Kim Kardashian et Kanye West, Kris Jenner, Khloe Kardashian, Michael Phelps, Jennifer Lopez et Alex Rodriguez, Magic Johnson, Dwyane Wade, Gabrielle Union et plus encore.

Avant le début de la cérémonie, Jennifer Lopez, LeBron James et Chloé x Halle tous ont rendu hommage aux médias sociaux. Lopez a dévoilé ses ongles, qui étaient ornés des numéros 2 et 24, tandis que Chloé x Halle a posté une photo de Kobe et Gigi.

“nos jours ne sont jamais promis. donnez de l’amour autant que vous le pouvez, dites à ceux que vous aimez que vous faites tous les jours”, a écrit “gianna x kobe”.

24 & 2 💜💛 pic.twitter.com/VYccQLb01X

– Jennifer Lopez (@JLo) 24 février 2020

2/24 ♾💜💛

– LeBron James (@KingJames) 24 février 2020

nos jours ne sont jamais promis. donnez de l’amour autant que vous le pouvez, dites à ceux que vous aimez que vous faites tous les jours. gianna x kobe 🙏🏽❤️ pic.twitter.com/ZpZjB5pE2r

– chloe x halle (@chloexhalle) 24 février 2020

Kevin Hart a également partagé une photo des deux, disant qu’il “avait toujours du mal à traiter cela”. Son message a continué, “la vie est si courte et peut être considérée comme acquise. S’il vous plaît, aimez tant que vous le pouvez … Veuillez communiquer avec vos amis et votre famille pendant que vous le pouvez … Les rancunes sont dingues comme l’enfer. Continuez et allez au-delà. … Mes prières sont toujours avec les familles de tous les passagers qui étaient sur cet hélicoptère. Kobe votre héritage et votre mentalité vivront pour toujours … RIP #LiveLoveLaugh “

La cérémonie a commencé à 10 h 30, heure du Pacifique, avec une force émouvante de Beyonce, qui a chanté “XO” dans un costume d’or des Lakers tout en étant entouré d’un chœur tout en blanc. “Je suis ici parce que j’aime Kobe et c’était une de ses chansons préférées, donc je veux recommencer mais je veux que nous le fassions tous ensemble. Je veux que tu chantes si fort, ils entendent ton amour,” elle a expliqué.

Après la première chanson, elle est ensuite entrée dans une interprétation émotionnelle de «Halo», la caméra montrant brièvement Vanessa et Natalia dans le public. Un montage des faits saillants professionnels de Kobe et des images touchantes de lui avec Gigi a ensuite été montré, réglé sur “Memories” de Maroon 5.

Jimmy Kimmel, “un autre bon ami” de la famille, est ensuite monté sur scène, sa voix craquant alors qu’il listait les noms de tous ceux qui avaient été perdus dans le crash. “C’est un jour triste, mais c’est aussi une célébration de la vie, de leur vie et de la vie elle-même dans le bâtiment où ceux d’entre nous qui sont fans des Lakers et fans de Kobe ont célébré tant des meilleurs moments de notre vie”, a-t-il déclaré. a continué.

“Je ne peux qu’imaginer à quel point cela est douloureux pour eux. Je pense qu’aucun d’entre nous n’aurait pu imaginer cela. Partout où vous allez, vous voyez son visage, son numéro, le visage de Gigi, le numéro de Gigi, partout à chaque intersection”, at-il dit. a continué à pleurer, avant de faire l’éloge du street art à travers le pays et le monde pour célébrer les deux.

“J’essayais de trouver quelque chose de positif pour en ressortir … la meilleure chose que j’ai pu trouver était la suivante: gratitude”, a-t-il ajouté. “Il me semble que tout ce que nous pouvons faire est d’être reconnaissants pour le temps que nous avons passé avec eux et le temps que nous avons passé ensemble, et c’est tout.” Il a ensuite demandé à tout le monde dans le public de prendre un moment et de dire bonjour à ceux qui l’entouraient. Le stade a alors éclaté sous les acclamations de “Kobe! Kobe! Kobe!”

Avec cela, Vanessa est ensuite montée sur scène, alors que la foule lui faisait une ovation debout.

“Tout d’abord, je tiens à remercier tout le monde d’être venu aujourd’hui. L’effusion d’amour et de soutien que ma famille a ressentie à travers le monde a été si édifiante”, a-t-elle commencé. “Merci beaucoup pour toutes vos prières. J’aimerais parler de Kobe et Gigi, mais je vais commencer par ma petite fille.”

“Ma petite fille, Gianna Bryant est une âme incroyablement douce et douce, elle a toujours été réfléchie, elle m’a toujours embrassé bonne nuit et m’a embrassé bonjour. Il y a eu quelques occasions où j’étais absolument fatigué d’être avec Bianka et Capri et je pensais qu’elle était parti à l’école sans lui dire au revoir. Et Gianna répondait: “Maman, je t’ai embrassé, mais tu dormais et je ne voulais pas te réveiller.” “

“Elle était la fille de papa, mais je sais qu’elle aimait sa maman. Elle me disait toujours et me montrait combien elle m’aimait. Elle était l’une de mes meilleures amies”, a-t-elle poursuivi, avant de partager l’amour de Gianna pour la pâtisserie et le cinéma et Soirées télé avec sa famille. “Gigi était très compétitive comme son papa, mais Gianna avait une grâce douce à son sujet. Son sourire était comme le soleil, son sourire occupait tout son visage, comme le mien. Kobe a toujours dit qu’elle était moi, elle avait mon feu, ma personnalité et sarcasme. Elle était tendre et aimante à l’intérieur. Elle avait le meilleur rire. C’était contagieux, c’était pur et authentique. “

«J’ai adoré la façon dont elle m’a regardé tout en me serrant dans ses bras. Nous nous aimions tellement, elle me manque tellement. Elle me manque de doux baisers, je manque de son intelligence, je manque son sarcasme, son esprit et cet adorable côté rusé sourire, suivi d’un sourire et d’un éclat de rire “, a-t-elle poursuivi. “Gigi était le soleil. Elle égayait ma journée tous les jours. Je manque de regarder son beau visage. Elle était toujours si bonne, une adepte des règles … elle était la fille la plus aimante, la petite sœur attentionnée et la grande sœur idiote.”

“Nous ne pourrons pas voir Gigi aller au lycée avec Natalia et lui demander comment s’est passée sa journée. Nous n’avons pas eu la chance de lui apprendre à conduire une voiture”, a-t-elle déclaré en s’étouffant. “Je ne pourrai pas lui dire à quel point elle est magnifique le jour de son mariage. Je ne verrai jamais ma petite fille marcher dans l’allée, faire danser un père-fille avec son papa, danser sur la piste de danse avec moi ou avoir des bébés à elle. Gianna aurait été une maman incroyable. Elle était très maternelle depuis qu’elle était toute petite. Gigi serait probablement devenue la meilleure joueuse de la WNBA. Elle aurait fait une énorme différence pour le basket-ball féminin Gigi était motivée à changer la façon dont les femmes étaient perçues dans le sport. ”

À propos de Gigi, elle a conclu en disant: “Je ne peux pas imaginer la vie sans elle. Je vais manquer vos douces cartes faites à la main, vos doux baisers et votre magnifique sourire. Vous me manquez tous, tous les jours. Je vous aime.”

Vanessa Bryant ❤️

– Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 24 février 2020

Que Dieu bénisse Vanessa Bryant. Je ne sais pas où elle a trouvé la force mais je sais que ce n’est rien d’autre que Dieu #ForKobeAndGigi

– Jemele Hill (@jemelehill) 24 février 2020

J’ai eu un petit rire de Vanessa en disant que Kobe était dans Stepmom, le Notebook et Steel Magnolias. Ces petites pépites sont édifiantes. #ForKobeAndGigi

– Jemele Hill (@jemelehill) 24 février 2020

Elle s’est ensuite tournée vers son «âme sœur», Kobe.

“Je ne pouvais pas le voir comme une célébrité, ni comme un joueur de basket incroyable. Il était mon doux mari et le beau père de mes enfants”, a-t-elle déclaré. “Il était à moi, il était mon tout. J’étais sa première petite amie, son premier amour, sa femme, son meilleur ami, son confident et son protecteur. Il était le mari le plus incroyable. Kobe m’aimait plus que je ne pourrais jamais l’exprimer ou exprimer.”

Le traitant de «gentlemen», elle l’appelait le romantique dans leur relation. “Il m’a offert le cahier et la robe bleue que Rachel McAdams portait dans le film” Le Cahier “”, a-t-elle révélé. “Nous avions espéré vieillir ensemble comme le film, nous avons vraiment eu une histoire d’amour incroyable.”

Elle a dit avant son décès, Kobe a dit qu’il voulait passer plus de temps seul. “Nous n’avons jamais eu la chance de le faire”, a-t-elle déclaré. “Nous étions trop occupés à prendre soin de nos filles … mais je suis reconnaissant d’avoir ce texte récent. Cela signifie tellement pour moi. Kobe voulait que nous renouvelions nos vœux. Il voulait que Natalia reprenne son entreprise et nous voulions pour parcourir le monde ensemble. “

“Kobe était le MVP de Girl Dads. Il n’a jamais quitté le siège des toilettes, il a toujours dit aux filles à quel point elles étaient belles et intelligentes. Il leur a appris à être courageuses et à continuer à avancer lorsque les choses devenaient difficiles”, a-t-elle déclaré. . Vanessa a continué de célébrer à quel point un père était génial, partageant leur amour des films et espérant que Bianka et Capri se lanceraient également dans le basketball.

“Je suis tellement reconnaissante à Kobe d’avoir entendu Coco dire ‘Dada'”, a-t-elle déclaré. “Il ne sera pas là pour promener nos filles dans l’allée ou me faire tourner sur la piste de danse tout en chantant PYT pour moi. Mais je veux que mes filles connaissent et se souviennent de la personne incroyable, mari et père qu’il était.”

En terminant, elle les a appelés tous les deux “drôles, heureux, idiots” et a dit qu’ils “aimaient tous la vie”.

Ils étaient si pleins de joie et d’aventure. Dieu savait qu’ils ne pouvaient pas être sur cette Terre sans l’autre. Il a dû les ramener chez lui ensemble “, a-t-elle dit.” Bébé, tu prends soin de notre Gigi. Nous sommes toujours la meilleure équipe. Nous vous aimons et vous manquez, Boo Boo et Gigi. Puissiez-vous tous les deux vous reposer en paix et vous amuser au paradis jusqu’à ce que nous nous revoyions un jour. Nous vous aimons tous les deux et vous nous manquez, pour toujours et toujours. “

La force et la grâce que Vanessa Bryant affiche en ce moment …

– Craig Melvin (@craigmelvin) 24 février 2020

La force et la grâce dont Vanessa Bryant a fait preuve en cette période de tragédie incroyable me frappent. C’est vraiment une reine. #RIPKobe #RIPGIANNA et que tous ceux qui ont perdu la vie ce jour-là reposent en paix et au paradis.

– JoJo. (@iamjojo) 24 février 2020

Je suis tellement émue par les paroles de Vanessa Bryant pour Kobe et Gigi. Quelle femme forte. Je suis vraiment inspirée par elle. 💜💛

– NattieByNature (@NatbyNature) 24 février 2020

Vanessa Bryant est tellement forte. Homme.

– Matthew A. Cherry (@MatthewACherry) 24 février 2020

vanessa parle de gianna est tellement dévastatrice

– Shea Serrano (@SheaSerrano) 24 février 2020

Vanessa ne nous devait rien de tout cela, c’était magnifique. Merci 💜💛

– Jordyn Woods (@jordynwoods) 24 février 2020

“Dieu savait qu’ils ne pourraient pas être sur cette terre sans l’autre”, Vanessa Bryant. “Il devait les ramener à la maison.” La force de cette maman et de sa femme. 🙏🏽 https://t.co/kl0H4oYnL9

– Sunny Hostin (@sunny) 24 février 2020

La star de la WNBA, Diana Taurasi, que Kobe a surnommée le «White Mamba», était la prochaine à monter sur la scène, suivie de Sabrina Ionescu, qui considérait Bryant comme un mentor personnel. Geno Auriemma – entraîneur de l’équipe féminine de basket-ball de l’UCONN, où Gianna espérait jouer pour les Huskies – a prononcé un discours peu de temps après.

Tous les trois ont rendu hommage à la fois à Kobe et à sa fille et à leur amour du jeu et de l’autre et comment ils ont inspiré une nouvelle génération de femmes.

C’est si significatif que de brillantes athlètes féminines comme Diana Taurasi et Sabrina Ionescu aient l’occasion de discuter de leur relation avec Kobe. Les gens doivent voir que son soutien aux athlètes féminines va au-delà de la simple naissance d’une fille. #ForKobeAndGigi

– Jemele Hill (@jemelehill) 24 février 2020

Le directeur général des Lakers Rob Pelinka – qui était également l’un des meilleurs amis et parrain de Kobe pour Gigi – est ensuite monté sur scène pour se souvenir de “Kobe le meilleur ami, Kobe le père et Kobe le mari”

Pelinka a révélé que Kobe lui avait envoyé un SMS depuis l’hélicoptère avant le crash. “La fille de cette chaîne de texte qu’il voulait si mal aider était Lexi Altobelli”, a-t-il déclaré. Le père, la mère et la sœur cadette d’Altobelli figuraient parmi les neuf tués dans l’accident. Il a ajouté: “Le dernier acte humain de Kobe était héroïque, il voulait utiliser sa plate-forme pour bénir et façonner l’avenir d’une jeune fille.”

“Kobe et Gigi continueront de nous éclairer tous. Mais contrairement au soleil, le carburant de Jobe et Gigi ne s’éteindra jamais, car leur lumière est éternelle”, a-t-il déclaré en terminant. “Avec le clair de lune de Kobe et Gigi, nous n’aurons plus jamais à vivre dans l’obscurité de la nuit. Nous continuerons tous à voyager, jusqu’à ce qu’un jour soit à nouveau ensemble au paradis et cette fois pour toujours.”

Cela a été suivi par Alicia Keys jouer une version de la Sonate au clair de lune de Beethoven – que Kobe aurait appris à jouer lui-même à l’oreille – avant que Michael Jordan ne prononce un discours helluva.

“Je suis reconnaissant d’être ici pour honorer Gigi et célébrer le cadeau que Kobe nous a tous donné. Ce qu’il a accompli en tant que basketteur, homme d’affaires, conteur et père”, a-t-il commencé. “Dans le jeu de basket-ball, dans la vie, en tant que parent, Kobe n’a rien laissé dans le réservoir. Il a tout laissé sur le sol.”

Dire que Kobe était comme son “petit frère”, il a ajouté qu’il “voulait être le meilleur grand frère que je pouvais être”. Il a ensuite apporté une légèreté dont il avait tant besoin dans la pièce alors que des larmes coulaient sur son visage. “Maintenant qu’il m’a, je vais devoir regarder un autre mème qui pleure”, a-t-il plaisanté. “J’ai dit à ma femme que je n’allais pas faire ça parce que je ne voulais pas voir ça pendant les 2-3 prochaines années. C’est ce que Kobe Bryant me fait.”

Jordan vient de répéter le nouveau mème qui pleure qui ne manquera pas de provenir de son discours d’aujourd’hui. 😂❤️ # KobeAdieu

– yvette nicole brown (@YNB) 24 février 2020

Je ne savais pas que #MichaelJordan était un orateur public aussi génial et divertissant. Et on dirait que tout est du haut de sa tête. C’est un cadeau d’être aussi drôle, aimant et inspirant du haut de votre tête. #KobeFarewell

– yvette nicole brown (@YNB) 24 février 2020

Mèmes de côté, Jordan ne pleure pas pour PERSONNE. Et le fait qu’il pleure et parle même publiquement de Kobe en dit long.

– Cheo Hodari Coker (@cheo_coker) 24 février 2020

Michael Jordan, comme toujours, avec le vainqueur du match. Nous pensions tous au mème qui pleurait en regardant Jordan sur le podium. #ForKobeAndGigi

– Jemele Hill (@jemelehill) 24 février 2020

Shaquille O’Neal a ensuite réfléchi à leurs journées ensemble en tant que Lakers, disant que les deux avaient un profond “respect” l’un pour l’autre.

Il a également eu le premier bip de la cérémonie, affirmant qu’il s’était approché une fois de Kobe pour lui dire de passer le ballon. “Kobe, tu sais qu’il n’y a pas de” je “dans” l’équipe “”, se souvient-il. “Je sais, mais il y a un” M-E “là-dedans, putain de mère”, “aurait répondu Bryant, obtenant d’énormes rires du public.

Son discours a été suivi d’une performance de Christina Aguilera, qui portait du noir tout en chantant “Ave Maria”.

Après la diffusion de son court métrage oscarisé “Dear Basketball”, Kimmel a mis fin à la célébration de la vie en disant à tout le monde de “travailler dur et d’embrasser les gens que vous aimez”.

