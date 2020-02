Vanessa Bryant rend hommage à sa fille

2020-02-06 11:30:03

Vanessa Bryant a partagé un hommage touchant à sa défunte fille Gianna après le retrait du maillot de basket de l’adolescente.

La beauté de 37 ans – qui a perdu son mari Kobe Bryant et leur enfant de 13 ans dans un accident d’hélicoptère le mois dernier – a partagé des photos d’une cérémonie de retrait du maillot numéro deux de l’adolescente de son équipe de la Mamba Academy et a parlé de combien elle ” manque “le jeune.

Elle a écrit: “Mon Gianna. Mon dieu tu me manques. J’ai été si chanceuse de m’être réveillée pour voir ton visage magnifique et ton sourire étonnant pendant 13 ans. J’aurais aimé que ce soit jusqu’à mon dernier souffle. Maman t’aime la lune et le dos Infinity plus 1. # 2 #Mambacita #GigiBryant [heart emoji] (sic) ”

Au cours de la cérémonie émotionnelle à la Harbour Day School de Corona del Mar, en Californie, un certain nombre d’entraîneurs, de camarades de classe et d’enseignants ont prononcé des discours sur Gianna, avec Vanessa partageant un certain nombre de vidéos.

L’ancien entraîneur de l’adolescente a déclaré: “Peu importe qui nous jouions, elle allait forcer sa volonté et nous aider à trouver un moyen de gagner. Et c’est exactement ce qu’elle a fait. Elle nous a voulus pour la finale et a demandé à ses coéquipiers de participer haut niveau.

“Elle était le cœur et l’âme de cette équipe et sa nature compétitive était contagieuse.”

L’entraîneur a également partagé une histoire sur la façon dont Gianna a récemment été invité à jouer dans une équipe de garçons pour les aider contre une école rivale.

Il a dit: “Le fait est que Gigi aurait pu jouer avec ces garçons. Elle aurait pu les aider à gagner quelques matchs. Elle était certainement capable de se maintenir à ce niveau. Elle était l’une des compétitrices les plus féroces que j’aie jamais vues. ”

Plus tôt dans la journée, Vanessa – qui a également Natalia, 17 ans, Bianka, 3 ans, et Capri, 7 mois avec Kobe – a rendu hommage à son mari.

Elle a partagé une photo souriante de la légende du basket-ball et a écrit: “#Mon ami # le meilleur papa tu me manques tellement # beau # doux # drôle> drôle # idiot # amoureuse [heart emoji] Vous me manquez en disant: “Bonjourno principessa / reina.” (Sic) ”

