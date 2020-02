Vanessa Bryant rend hommage au défunt mari Kobe Bryant pour la Saint-Valentin

2020-02-15 01:30:05

Vanessa Bryant a rendu hommage à son “toujours Valentin” Kobe Bryant le jour de la Saint Valentin (14.02.20).

La légende de la NBA est décédée tragiquement le mois dernier lorsque lui et sa fille de 13 ans, Gianna, faisaient partie des neuf personnes tuées à la suite d’un accident d’hélicoptère à Calabasas.

Et vendredi, sa femme Vanessa – avec qui il avait Gianna ainsi que Natalia, 17 ans, Bianka, 3 ans et Capri, 7 mois – a marqué les vacances romantiques avec un hommage à son défunt conjoint, à qui elle a dit qu’elle “manquait tellement”.

Elle a écrit sur Instagram: “Pour ma Valentine pour toujours, je t’aime tellement. Tu me manques tellement pendant tes vacances préférées. Te amo per semper. Bisous à toi et Gigi au paradis. Joyeuse Saint Valentin, mes bébés. Avec tout mon amour , votre boo-boo. ”

Pendant ce temps, Vanessa a récemment déclaré que son cerveau n’était pas en mesure de “traiter” la tragique nouvelle du décès de Kobe et Gianna.

Dans un autre article Instagram, elle a écrit: “J’ai hésité à exprimer mes sentiments en mots. Mon cerveau refuse d’accepter que Kobe et Gigi soient partis. Je ne peux pas traiter les deux en même temps. C’est comme si je ‘ m essayant de traiter Kobe étant parti mais mon corps refuse d’accepter mon Gigi ne me reviendra jamais. Ça fait mal. (sic) ”

Vanessa a poursuivi en disant qu’elle se sent “folle” que Gianna lui ait été enlevée à un si jeune âge, mais elle sait qu’elle “doit être forte” pour le bien de ses autres enfants.

Elle a poursuivi: “Pourquoi devrais-je pouvoir me réveiller un autre jour quand ma petite fille ne peut pas avoir cette opportunité?! Je suis tellement folle. Elle avait tellement de vie à vivre. Ensuite, je me rends compte que je dois être fort et être ici pour mes 3 filles. Fou je ne suis pas avec Kobe et Gigi mais reconnaissant je suis ici avec Natalia, Bianka et Capri. Je sais ce que je ressens est normal. Cela fait partie du processus de deuil. Je viens Je voulais partager au cas où quelqu’un connaîtrait une perte comme celle-ci. Dieu, je souhaite qu’ils soient ici et que ce cauchemar soit terminé. Prie pour toutes les victimes de cette horrible tragédie. S’il te plaît, continue de prier pour tous. (sic) “

