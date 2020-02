Vanessa Bryant se souvient d’une histoire touchante derrière le cadeau Notebook de Kobe

2020-02-25 09:30:06

Vanessa Bryant a révélé comment son défunt mari Kobe Bryant lui a acheté la robe bleue de ‘The Notebook’ pour lui montrer son amour éternel.

Vanessa Bryant a partagé l’histoire réconfortante derrière Kobe Bryant en offrant sa robe de Rachel McAdams de «The Notebook».

Le mannequin de 37 ans a prononcé un discours émouvant en l’honneur de feu la star de la NBA et de leur jeune Gianna de 13 ans lors de leur mémorial au Staples Center de Los Angeles cette semaine, alors qu’ils faisaient partie des neuf personnes qui ont tragiquement perdu la vie. le mois dernier, lorsque l’hélicoptère privé de Kobe s’est écrasé.

Et pendant une partie de l’éloge funèbre, Vanessa a rappelé comment son défunt mari – qui lui a donné un cadeau pour chaque année où ils se sont mariés – lui a procuré la robe en jean et les chaussures assorties de la rom-com 2004 pour déclarer son amour éternel.

Vanessa a ajouté comment elle et Kobe – qui avaient également Natalia, 17 ans, Bianka, 3 ans et Capri, 8 ans – étaient “deux personnes parfaitement imparfaites qui forment une belle famille”, et tout comme Allie ( Rachel) et Noah (Ryan Gosling) qui étaient follement dans le film, ils se sont vus “vieillir ensemble”.

Elle a partagé: “Il m’a donné le cahier et la robe bleue que Rachel McAdams portait dans le film” Le Cahier “.

“Quand je lui ai demandé pourquoi il avait choisi la robe bleue, il a répondu que c’était parce que c’était la scène où Allie revenait à Noah.

“Nous avions espéré vieillir ensemble comme dans le film.

“Nous avons vraiment eu une histoire d’amour incroyable.

“Nous nous aimions de tous nos êtres.

“Deux personnes parfaitement imparfaites faisant une belle famille et élevant nos filles douces et incroyables.”

Vanessa avait partagé le doux cadeau “Notebook” avec ses abonnés Instagram en 2013, et a déclaré que Kobe – avec qui elle avait fait le noeud en avril 2001 – les lui avait donné le jour de la Saint-Valentin “il y a des années”.

Elle a posté à côté des photos du cadeau de l’époque: “Un de mes cadeaux de Saint Valentin préférés de mon mari était la robe bleue, les chaussures et LE carnet du Notebook Movie qu’il m’a donné il y a des années.

“(Le cahier est un accessoire mais il a toujours une valeur sentimentale). Joyeuse Saint Valentin! #Tbt #Valentinesday #LoveStory #TheNotebook #Love (sic)”

‘The Notebook’ raconte l’histoire de deux jeunes amants qui se sont séparés à cause de leurs différences sociales, mais Allie se rend vite compte qu’elle ne peut pas se passer de Noah.

Pendant le discours émouvant, la veuve de Kobe a également réfléchi à l’impact dévastateur que la mort de Kobe et de Gianna a eu sur ses autres enfants alors qu’elle jurait de s’assurer qu’ils se souviennent de la “personne, mari et père” incroyable que Kobe était.

Elle a dit: “Dieu savait qu’ils ne pouvaient pas être sur cette Terre sans eux. Il a dû les ramener à la maison pour les avoir ensemble. Bébé, tu prends soin de notre Gigi. J’ai eu Nata, Bebe et KoKo. Nous aimons et nous manquons vous, boo et Gigi. Puissiez-vous tous les deux vous reposer en paix, amusez-vous au paradis jusqu’à ce que nous nous revoyions un jour. Nous vous aimons tous les deux et vous manquez pour toujours et toujours. Maman. “

