Vanessa Bryant “ touchée ” par l’hommage de Kobe Bryant au Super Bowl

Vanessa Bryant a été “touchée” par l’hommage rendu par le Super Bowl à son défunt mari Kobe Bryant, décédé la semaine dernière avec leur fille de 13 ans.

La star de basket-ball de 41 ans et sa fille de 13 ans, Gianna, ont toutes deux perdu la vie la semaine dernière lorsque l’hélicoptère privé de Kobe s’est écrasé à Calabasas, tuant neuf personnes au total.

Pour honorer la fin de la légende de la NBA, le match du Super Bowl de dimanche (02.02.20) comprenait un hommage dans lequel les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco se tenaient tous les deux sur leurs lignes respectives de 24 verges – alors que Kobe portait le numéro 24 pendant la plupart de ses carrière avec les LA Lakers – rendre hommage avec un moment de silence.

Et après l’hommage, la veuve de Kobe, Vanessa – qui est la mère de Gianna, et qui a également Natalia, 17 ans, Bianka, 3 ans, et Capri, 7 mois avec Kobe – serait “touchée” par la effusion d’amour et de soutien.

Une source a déclaré au magazine People: “Elle était au courant de l’hommage rendu au Super Bowl et elle a été touchée. Chaque mémorial signifie quelque chose pour elle. Chaque mémorial est important.

“Elle apprécie chaque effort que les gens ont fait pour se souvenir de son mari et de sa fille. Chaque fleur, chaque prière, chaque carte, chaque tweet. C’est très réconfortant pour elle.”

Vanessa avait auparavant rompu son silence lors du décès de Kobe et Gianna dans un long post Instagram, dans lequel elle expliquait qu’elle avait été “complètement dévastée” par la triste nouvelle.

Elle a écrit: “Mes filles et moi tenons à remercier les millions de personnes qui ont montré leur soutien et leur amour pendant cette période horrible. Merci pour toutes les prières. Nous en avons vraiment besoin. Nous sommes complètement dévastés par la perte soudaine de mon adoration mari, Kobe – le père étonnant de nos enfants, et ma belle et douce Gianna – une fille aimante, réfléchie et merveilleuse, et une soeur incroyable de Natalia, Bianka et Capri. (sic) ”

La beauté a également juré de “continuer à avancer” pour le bien de ses autres enfants.

Elle a dit: “Je ne suis pas sûre de ce que nos vies nous réservent aujourd’hui, et il est impossible d’imaginer la vie sans elles. Mais nous nous réveillons chaque jour, essayant de continuer à pousser parce que Kobe et notre petite fille, Gigi, brillent sur nous pour éclairer le chemin. Notre amour pour eux est sans fin – et c’est-à-dire incommensurable. Je souhaite juste pouvoir les étreindre, les embrasser et les bénir. Ayez-les ici avec nous, pour toujours. (sic) “

.