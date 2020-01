Vanessa Hudgens a raté ses proches pendant le tournage en Écosse

2020-01-17 18:30:04

Vanessa Hudgens a raté le “peuple” [she] aime “lors du tournage de” The Princess Switch: Switched Again “en Ecosse le mois dernier.

L’actrice de 31 ans s’est récemment séparée de son petit ami Austin Butler après presque neuf ans ensemble, et après qu’il a été annoncé qu’ils l’avaient arrêté en raison de la distance qui les séparait de leurs horaires chargés, Vanessa a maintenant admis qu’elle avait raté sa maison quand elle tournait à Édimbourg le mois dernier.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait le mal du pays pendant le tournage à l’étranger, Vanessa a répondu: “Je veux dire, les choses qui me manquent le plus sont les gens que j’aime.”

L’alun de «High School Musical» n’a pas mentionné Austin, 28 ans, mais a dit que sa sœur cadette Stella lui manquait «tellement».

Mais heureusement pour Vanessa, Stella, 24 ans, s’est envolée pour l’Écosse pour surprendre la star pour son anniversaire le 14 décembre.

Vanessa a ajouté: “Je parlais littéralement à ma productrice et je me disais: ‘Je pense que je vais appeler ma sœur et voir si elle veut sortir parce qu’elle me manque.’ J’arrive à ma caravane et j’ouvre la porte, et ma mère me filme. Je me disais: “Qu’est-ce que tu fais?” Et il y avait une énorme boîte – ma sœur sort d’une boîte, j’étais morte. [I had] aucune idée du tout. C’était la meilleure chose. ”

Malgré le manque de ses proches, la beauté est devenue «obsédée» par Édimbourg et a même célébré le Nouvel An (31.12.19) dans la ville.

S’exprimant lors d’une apparition sur ‘Live with Kelly and Ryan’ vendredi (17.01.20), elle a déclaré: “Je suis tellement obsédée. C’est l’endroit que je ne savais pas que je devais être. Il semble littéralement que” Harry Potter “vienne à la vie. L’histoire est folle. ”

Pendant ce temps, il a récemment été déclaré que Vanessa et Austin s’étaient séparés en raison de leur carrière bien remplie, avec Vanessa filmant “ The Princess Switch: Switched Again ” et Austin travaillant sur le prochain biopic d’Elvis Presley de Baz Luhrmann, dans lequel il joue le rôle du roi du rock et Rouleau.

Une source a déclaré: “Ils ne tournent que sur deux continents différents et c’est une question de distance. Il n’y a pas de mauvais sang du tout, et ils ont beaucoup de respect les uns pour les autres.”

Et bien que la paire soit “divisée pour l’instant”, une deuxième source a déclaré qu’elle prévoyait de “voir ce qui se passait” et pourrait se réunir une fois que leurs horaires se seront à nouveau installés.

Ils ont expliqué: “Ils ont une telle histoire et une telle connexion qu’ils pourraient retrouver leur chemin. En ce moment, elle avait l’impression qu’il devait aller et être célibataire et voir si c’était vraiment ce qu’il voulait.”

