Vanessa Hudgens a-t-elle déjà quitté Austin Butler avec cette star de la NBA?

Pour ceux d’entre vous qui sont encore un peu navrés par la récente scission de Vanessa Hudgens et Austin Butler, vous pourriez ne pas prendre à la légère les nouvelles que nous sommes sur le point de vous dire.

Il s’avère que l’actrice a déjà évolué avec quelqu’un de nouveau et d’après ce qu’il semble, ce gars est parfaitement bien étant le rebond.

Vanessa Hudgens et Austin Butler | Jacopo Raule / . pour Luisaviaroma

Hudgens a été repéré en train de dîner avec un bel athlète

Hudgens s’est trouvé un nouvel homme et on dirait qu’elle est totalement amoureuse de lui.

Le lycéen Musical alun a récemment été aperçu en train de dîner dans un restaurant italien chic à New York avec la star des Los Angeles Lakers Kyle Kuzma.

D’après les photos obtenues par TMZ, Hudgens et Kuzma semblaient passer un bon moment ensemble car ils ne pouvaient pas arrêter de “sourire et rire” dans le cadre intime.

Bien qu’il ne soit pas clair si les célébrités avaient un rendez-vous ou non, leur sortie romantique survient quelques jours après que l’actrice discrète de Bad Boys For Life a flirté avec l’athlète sur Instagram.

Peu de temps après avoir posté une photo de lui au milieu d’un jeu (avec la légende «Yeaaaa on aime çatttt»), Hudgens a écrit dans les commentaires: «Ya we doooo [praise hands emoji]. “

Leur rendez-vous romantique intervient également le même jour que Kuzma a atterri dans la Big Apple pour le match des Lakers contre les NYC Knicks, qui doit avoir lieu au Madison Square Garden le 22 janvier.

Étant donné que Hudgens est une grande fan des Lakers, il ne serait pas trop exagéré de supposer qu’elle fera partie du public.

Bien qu’il semble que ces deux-là s’aiment vraiment, TMZ souligne que Kuzma est un peu un homme féminin et est souvent repéré en train de se familiariser avec des femmes différentes.

Étant donné que Hudgens vient de sortir d’une relation à long terme, il est assez clair qu’elle est prête pour une table rase et quelle meilleure façon de le faire qu’avec une aventure décontractée?

L’actrice vient de l’appeler quitte son petit ami de huit ans

Comme beaucoup le savent déjà, Hudgens a récemment déclaré qu’il quittait Butler après près de 9 ans de fréquentation.

Bien que beaucoup les considèrent comme le jeune couple le plus durable d’Hollywood, des sources ont partagé que la paire ne pouvait plus gérer la distance constante et ont finalement décidé de se séparer.

“Ils ne tournent que sur deux continents différents et c’est une question de distance”, a récemment déclaré une source à E! Nouvelles. «Il n’y a pas du tout de mauvais sang, et ils ont beaucoup de respect l’un pour l’autre.»

Bien qu’ils soient rompus, les initiés affirment que la séparation de la paire ne durera probablement pas éternellement.

“Ils ont une telle histoire et une telle connexion qu’ils pourraient retrouver leur chemin”, a ajouté la source.

Bien qu’il y ait de bonnes chances que Hudgens et Butler relancent un jour leur romance, certains fans espèrent que l’actrice lui donnera un autre coup de feu, Zac Efron, en attendant.

Suite à la nouvelle de la séparation de Hudgens et Butler, de nombreux expéditeurs de Zanessa espèrent maintenant que les anciennes flammes se réuniront, même si elles ont perdu le contact.

Vanessa Hudgens et Zac Efron | Gregg DeGuire / FilmMagic

“Vanessa Hudgens et Austin Butler auraient rompu. Cela veut-il dire que nous pouvons avoir une réunion musicale au lycée ??? ZAC EFRON COME GET YA GIRL !!!! », a tweeté un fan.

Que Hudgens suscite ou non une autre romance, il nous semble qu’elle apprécie juste d’être à nouveau une femme célibataire et qu’elle lui donnera probablement quelques mois avant de donner un nouvel essai à l’amour.