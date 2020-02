Vanessa Hudgens essaie-t-elle de rendre jaloux Austin Butler?

Vanessa Hudgens et Austin Butler étaient l’un des jeunes couples les plus durables d’Hollywood. Malheureusement, les deux se sont séparés plus tôt ce mois-ci à la déception des fans du monde entier.

Il a été dit que Hudgens et Butler sont toujours en bons termes malgré la rupture. Cela dit, beaucoup de gens ne peuvent s’empêcher de se demander si certaines des choses que Hudgens a faites récemment pourraient être un moyen de rendre Butler jaloux.

Lisez la suite pour savoir ce que l’actrice a fait et si Butler est la raison derrière eux.

Vanessa Hudgens et Austin Butler datent de plus de 8 ans

Vanessa Hudgens | Comtesse de Jemal / FilmMagic

Hudgens et Butler se sont rencontrés pour la première fois en 2005 sur le tournage du film populaire High School Musical. Hudgens était l’une des stars du film, bien que Butler n’assumait que des rôles de personnages mineurs et figurants à l’époque.

Il se trouve que Hudgens sortait avec son costar Zac Efron à l’époque, alors elle et Butler ne se sont pas entendus romantiquement. Cependant, en 2011, Hudgens et Butler ont commencé à être vus plus souvent ensemble. Ils ont eu des rendez-vous et se sont comportés très confortablement les uns avec les autres.

Le couple a fait sa première apparition sur le tapis rouge début 2012, ce qui a été pris par les fans comme une confirmation de leur relation. Plus d’un an plus tard, ils ont officialisé leur romance Instagram.

Malgré le fait que les relations à Hollywood tendent à ne pas durer longtemps, Hudgens et Butler sont restés ensemble année après année. En 2017, Hudgens a partagé avec les gens le secret de leur longévité, déclarant: «La communication est la clé. Je pense que si quelque chose vous dérange, ne le retenez pas. Apportez-le toujours et parlez-en. Ne vous censurez pas et restez ouvert. »

Pourtant, la flamme d’Hudgens et de Butler s’est finalement éteinte. Début 2019, il a été signalé que les deux avaient décidé de se séparer. Une source a déclaré à People que «les horaires de travail chargés et les voyages mettaient certainement la pression sur la relation.»

Vanessa Hudgens a récemment été vue à un rendez-vous avec Kyle Kuzma

Il n’y a pas longtemps que Hudgens et Butler se sont séparés, mais il semble que l’actrice progresse rapidement. TMZ a récemment repéré Hudgens en train de dîner avec le basketteur Kyle Kuzma.

“Vanessa et Kyle semblent apprécier la compagnie de l’autre … souriant et riant devant une bouteille de vin rouge”, a écrit le journal. “C’est aussi un cadre super intime, avec la petite table et tout.”

Il n’est pas clair si Hudgens et Kuzma deviendront un élément sérieux ou non, mais de nombreux fans croient qu’elle a simplement une aventure décontractée après avoir rompu avec un petit ami de longue date.

Vanessa Hudgens a également publié des photos du «piège de la soif» sur Instagram

Hudgens aime sa vie de célibataire d’une autre manière: elle a récemment publié une photo très risquée pour les adeptes des médias sociaux.

Hudgens s’est fait tatouer un tournesol sur son torse et a décidé de partager quelques articles sur sa nouvelle encre. Sur les photos et la vidéo, on voit la femme de 31 ans couvrir son sein tout en exhibant le tatouage.

La veille, elle a également mis en ligne trois photos d’elle dans un maillot de bain noir révélateur.

Vanessa Hudgens essaie-t-elle de rendre jaloux Austin Butler?

Hudgens n’a jamais déclaré son intention de sortir avec Kuzma et de publier des photos de «piège de la soif», il appartient donc à quiconque de deviner si elle essaie de rendre Butler jaloux ou non.

En fin de compte, il se pourrait simplement que Hudgens profite de sa nouvelle indépendance. Elle joue actuellement sur grand écran dans le hit du box-office Bad Boys for Life, et elle a également un autre film qui sort cette année. Le monde semble être l’huître d’Hudgens en ce moment.