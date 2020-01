Vanessa Hudgens et Austin Butler se séparent

2020-01-14 21:30:05

Vanessa Hudgens et Austin Butler se sont séparés depuis près de neuf ans ensemble.

Vanessa Hudgens et Austin Butler se sont séparés.

La star de “ High School Musical ” est de retour sur le marché après qu’elle et son mec aient décidé de se séparer fin 2019 après presque neuf ans ensemble.

Une source a déclaré au magazine Us Weekly: “Vanessa et Austin sont officiellement séparés, et Vanessa a parlé à leurs proches de leur rupture.”

Les langues ont commencé à remuer parmi les fans l’année dernière lorsque l’acteur de 28 ans était absent des célébrations du 31e anniversaire de Vanessa le 13 décembre.

Il a également semblé sauter son voyage à Vals, en Suisse, et ils n’étaient pas ensemble le soir du Nouvel An (31.12.19) alors qu’elle posait seule pour des photos.

Leur séparation survient un peu plus d’un an après que Vanessa a déclaré qu’elle n’était “pas pressée” de se marier.

Elle a dit à l’époque: “Je veux me marier, voyager, puis avoir des enfants – probablement à la fin de la trentaine. L’horloge de chacun est différente.”

Le couple s’est rencontré sur le tournage de “ High School Musical ” en 2005 lorsque Vanessa sortait avec sa co-star Zac Efron, mais ils ne se sont réunis qu’en 2011.

Il y a quelques jours à peine, la beauté brune a dit qu’elle aspirait aux jours où elle était “jeune et libre”, l’âge adulte ayant commencé à lui faire des ravages.

Elle a dit: Elle a dit: “Je ressens définitivement plus d’anxiété que jamais dans ma vie. Vous devenez un adulte et ça devient réel.

“J’ai deux hypothèques et je dépense beaucoup plus d’argent que je ne voudrais dépenser – je pense que tous ces taureaux ** nuisent vraiment à votre bien-être.

“Payer vos impôts – tous ces adultes dont vous n’avez pas à vous occuper quand vous êtes enfant, vous pouvez vivre jeune et libre, puis tout cela disparaît.”

Mots clés: Vanessa Hudgens, Austin Butler

Retour au flux

.