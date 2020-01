Vanessa Hudgens glousse le soir du dîner avec un basketteur

2020-01-22 07:30:05

Vanessa Hudgens a semblé participer à un dîner romantique avec la star de la NBA Kyle Kuzma à Brooklyn mardi soir (21.01.20).

L’ancienne star de “ High School Musical ” – qui s’est séparée de l’acteur Austin Butler après près de neuf ans de fréquentation fin 2019 – a été vue quittant le restaurant italien Lilia avec la star de la NBA à Brooklyn.

Sur les photos obtenues par TMZ, le couple a été vu en train de rire alors qu’il partageait une bouteille de vin rouge dans le restaurant chic.

Ils n’ont pas encore commenté s’ils sortent ou simplement des amis.

Cependant, le joueur des Lakers de 24 ans et l’actrice de 31 ans ont échangé des commentaires coquettes sur les réseaux sociaux.

La star du sport a récemment posté à côté d’une photo Instagram de lui sur le terrain: “Yeaaaa we like thatttt (sic)”, et Vanessa a commenté: “Ya we doooo. (Sic)”

La beauté brune était également présente lors du dernier match des Lakers contre les Cavaliers de Cleveland et a envoyé son soutien à l’équipe et à Kyle sur l’application.

Elle a écrit à côté d’un clip du morceau: “Ugh @lakers @kingjames @kuz @dwighthoward mes héros (sic)”

Vanessa et Austin auraient mis fin à leur relation en raison de la “distance”.

Les initiés ont affirmé qu’il n’y avait pas de “mauvais sang” entre les ex, car ils ont simplement appelé le temps sur leur romance en raison de leurs horaires chargés.

Une source a récemment déclaré: “Ils ne tournent que sur deux continents différents et c’est une question de distance. Il n’y a pas de mauvais sang du tout, et ils ont beaucoup de respect les uns pour les autres.”

Vanessa et la rupture de la star de “ Il était une fois à Hollywood ” ont été signalées pour la première fois la semaine dernière, mais on pense qu’ils ont appelé à la fin de l’année dernière.

Un initié a déclaré: “Vanessa et Austin sont officiellement séparés, et Vanessa a parlé à leurs proches de leur rupture.”

Les langues ont commencé à remuer parmi les fans l’année dernière lorsque l’acteur de 28 ans était absent des célébrations du 31e anniversaire de Vanessa le 13 décembre.

Il a également semblé sauter son voyage à Vals, en Suisse, et ils n’étaient pas ensemble le soir du Nouvel An (31.01.19) alors qu’elle posait seule pour des photos.

