Vanessa Hudgens s’amuse après la séparation d’Austin Butler

Vanessa Hudgens “vit et s’amuse” après sa séparation avec Austin Butler, car des sources disent qu’elle n’est pas le genre de personne qui “s’asseoirait et se morfondrait”.

Vanessa Hudgens “vit et s’amuse” après sa séparation d’Austin Butler.

L’actrice de 31 ans a mis fin à sa romance avec Austin à la fin de l’année dernière, et malgré le deuil de la fin d’une romance de neuf ans, il a été affirmé que Vanessa était “excitée par la vie” et faisait de son mieux pour passer à autre chose, comme elle ne l’est pas. pas le genre de personne qui “s’asseyait et se morfondait”.

Un initié a déclaré: “[Vanessa has] passe beaucoup de temps avec sa mère et sa sœur et ses copines. La rupture n’est pas facile, mais elle n’est pas du genre à s’asseoir et à se morfondre. Elle le vit et s’amuse. Elle semble vraiment heureuse et excitée par la vie, honnêtement. ”

Le sentiment de bonheur renouvelé de Vanessa survient également lorsque des sources affirment que sa romance avec Austin ne s’est pas terminée par un argument, mais a plutôt disparu.

La source a ajouté au magazine People: “La relation entre Vanessa et Austin s’estompait lentement – c’était une de ces choses où vous ne réalisez même pas que cela se produit.”

Des initiés avaient précédemment déclaré que le couple avait eu du mal à s’éloigner l’un de l’autre alors que les engagements de tournage gênaient leur relation.

Une autre source a déclaré: “Ils ne tournent que sur deux continents différents et c’est une question de distance. Il n’y a pas de mauvais sang du tout, et ils ont beaucoup de respect les uns pour les autres.”

Pendant ce temps, Vanessa a récemment été vue en train de quitter le restaurant italien Lilia avec la star de la NBA Kyle Kuzma à Brooklyn, où ils ont été photographiés en train de rire alors qu’ils partageaient une bouteille de vin rouge au restaurant chic.

Ils n’ont pas encore commenté s’ils sortent ou simplement des amis.

Cependant, le joueur des Lakers de 24 ans et l’actrice de “ High School Musical ” ont échangé des commentaires coquettes sur les réseaux sociaux.

La star du sport a récemment posté à côté d’une photo Instagram de lui sur le terrain: “Yeaaaa we like thatttt (sic)”, et Vanessa a commenté: “Ya we doooo. (Sic)”

