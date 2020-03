Vanessa Hudgens se fait tatouer un ange nu

2020-03-06 11:30:05

Vanessa Hudgens s’est fait tatouer un ange sur le côté cette semaine par son tatoueur habituel Dragon.

Vanessa Hudgens s’est fait tatouer un ange nu de son côté.

L’actrice de 31 ans s’est rendue sur Instagram pour montrer son nouvel art corporel de “l’ange féminin divin” frontal de l’artiste Bang Bang Tattoos Dragon.

Elle a légendé le post Instagram: “Ange féminin divin pas moi …. mon tatouage. Mais vous pouvez m’appeler comme ça, si vous voulez #thirstythursday @drag_ink (sic)”

L’ancienne star de “ High School Musical ” a également partagé une vidéo du moment où elle a eu un premier aperçu de sa nouvelle encre dans le miroir, dans laquelle elle a fait des bruits gémissants excitables.

Elle a légendé le clip: “Lol, c’était la première fois que je le voyais.

“Je n’ai jamais jeté un coup d’œil. Hilarant. J’aime tellement @drag_ink. Quoi. A. Légende. (Sic)”

En janvier, la star de “ Bad Boys For Life ” a partagé une photo d’un tournesol qu’elle avait encré sur sa peau par le même tatoueur sur le côté de ses seins.

Elle a légendé le cliché: “Et pour conclure notre #thirstythursday Hahahahaha @drag_ink @bangbangnyc (sic)”

Le morceau de tournesol est venu après que la beauté brune a mis fin à sa romance avec Austin Butler à la fin de l’année dernière, après neuf ans ensemble.

Au début de l’année, on a prétendu que Vanessa était “excitée par la vie” et faisait de son mieux pour passer à autre chose. Ce n’est pas le genre de personne qui “s’asseyait et se morfondait”.

Un initié a déclaré: “[Vanessa has] passe beaucoup de temps avec sa mère et sa sœur et ses copines. La rupture n’est pas facile, mais elle n’est pas du genre à s’asseoir et à se morfondre. Elle le vit et s’amuse. Elle semble vraiment heureuse et excitée par la vie, honnêtement. ”

Le sentiment de bonheur renouvelé de Vanessa est venu alors que des sources ont déclaré que la romance avec Austin ne se terminait pas par un argument, et a plutôt disparu.

La source a expliqué: “La relation entre Vanessa et Austin s’estompait lentement – c’était une de ces choses où vous ne réalisez même pas que cela se produit.”

Des initiés avaient précédemment déclaré que le couple avait eu du mal à s’éloigner l’un de l’autre alors que les engagements de tournage gênaient leur relation.

Une autre source a déclaré: “Ils ne tournent que sur deux continents différents et c’est une question de distance. Il n’y a pas de mauvais sang du tout, et ils ont beaucoup de respect les uns pour les autres.”

Vanessa a récemment été aperçue en train de quitter le restaurant italien Lilia avec la star de la NBA Kyle Kuzma à Brooklyn, où ils ont été photographiés en train de rire alors qu’ils partageaient une bouteille de vin rouge au restaurant chic.

Ils n’ont pas encore commenté s’ils sortent ou simplement des amis.

Cependant, le joueur des Lakers de 24 ans et Vanessa ont échangé des commentaires coquettes sur les réseaux sociaux.

La star du sport a récemment posté à côté d’une photo Instagram de lui sur le terrain: “Yeaaaa we like thatttt (sic)”, et Vanessa a commenté: “Ya we doooo. (Sic)”

Mots clés: Vanessa Hudgens, Austin Butler

Retour au flux

.