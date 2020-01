Vanessa Hudgens se sépare d’Austin Butler en raison de la «distance»

2020-01-16 02:30:05

Vanessa Hudgens et Austin Butler se séparent en raison de la «distance», car ils sont tous deux occupés à filmer des projets dans différents pays.

Vanessa Hudgens et Austin Butler se sont séparés à cause de la “distance”.

La star de «High School Musical» sortait avec Austin depuis près de neuf ans avant leur séparation fin 2019, et il a maintenant été affirmé qu’il n’y avait pas de «mauvais sang» entre les deux, car ils ont simplement appelé le temps sur leur romance en raison de la distance leurs horaires chargés les mettent entre eux.

Un initié a déclaré: “Ils ne tournent que sur deux continents différents et c’est une question de distance. Il n’y a pas de mauvais sang du tout, et ils ont beaucoup de respect les uns pour les autres.”

Vanessa, 31 ans, tourne actuellement à l’étranger son nouveau film “ The Princess Switch 2 ”, tandis qu’Austin, 28 ans, semble être en production sur son dernier projet, le prochain biopic d’Elvis Presley de Baz Luhrmann, dans lequel il joue le rôle du roi de Rock and roll.

Et bien que la paire soit “divisée pour l’instant”, une deuxième source affirme qu’elle prévoit de “voir ce qui se passe” et pourrait se réunir une fois que leurs horaires se seront de nouveau installés.

La source a déclaré à E! News: “Ils ont une telle histoire et une telle connexion qu’ils pourraient retrouver leur chemin. En ce moment, elle avait l’impression qu’il devait aller et être célibataire et voir si c’était ce qu’il voulait vraiment.”

Vanessa et la rupture de la star de “ Il était une fois à Hollywood ” ont été signalés pour la première fois plus tôt cette semaine, mais on pense qu’ils ont appelé à la fin de l’année dernière.

Un initié a déclaré: “Vanessa et Austin sont officiellement séparés, et Vanessa a parlé à leurs proches de leur rupture.”

Les langues ont commencé à remuer parmi les fans l’année dernière lorsque l’acteur de 28 ans était absent des célébrations du 31e anniversaire de Vanessa le 13 décembre.

Il a également semblé sauter son voyage à Vals, en Suisse, et ils n’étaient pas ensemble le soir du Nouvel An (31.12.19) alors qu’elle posait seule pour des photos.

Mots clés: Vanessa Hudgens, Austin Butler

Retour au flux

.