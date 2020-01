Vanessa Hudgens souhaite qu’elle soit encore «jeune et libre»

2020-01-11 06:30:04

Vanesa Hudgens a admis qu’elle souhaitait être encore “jeune et libre” car l’âge adulte lui a fait des ravages.

Vanessa Hudgens trouve l’âge adulte stressant.

L’actrice de 31 ans – qui est en couple avec l’acteur Austin Butler – a admis que jongler avec ses finances et ses autres responsabilités avait nui à son “bien-être” et elle aspirait aux jours où elle était “jeune et libre”.

Elle a déclaré: “Je ressens définitivement plus d’anxiété que jamais dans ma vie.

“Vous devenez un adulte et ça devient réel.

“J’ai deux hypothèques et je dépense beaucoup plus d’argent que je ne voudrais dépenser – je pense que tous ces taureaux ** nuisent vraiment à votre bien-être.

“Payer vos impôts – tous ces adultes dont vous n’avez pas à vous occuper quand vous êtes enfant, vous pouvez vivre jeune et libre, puis tout cela disparaît.”

La star de “ Spring Breakers ” a commencé sa carrière à l’âge de 14 ans et est devenue un nom connu grâce à son travail d’adolescente sur la franchise “ High School Musical ”, mais elle a admis que tout semble très lointain.

Elle a déclaré au magazine Cosmopolitan: “Avec le recul, cela ressemble à une autre vie.

“Je veux dire, je suis fatigué à coup sûr. Je prends bien soin de moi.

“Je connais les choses qui comptent le plus – j’aime mon travail, mais mon travail n’est pas tout.

“Ma famille est – mon partenaire et mes amis sont les choses qui me maintiennent à la terre.”

Vanessa attribue sa timidité naturelle à ne pas avoir été conduite sur la “mauvaise voie” lorsqu’elle était plus jeune.

Elle a dit: “J’étais un enfant vraiment timide. J’adore jouer et être sur scène et me cacher derrière un personnage, mais quand il s’agit de moi, Vanessa, étant là-bas, je n’ai jamais été un pour ça – et c’est quelque chose que je ‘ m toujours habitué.

“Je pense qu’être un enfant timide m’a vraiment aidé à ne pas emprunter le mauvais chemin – être un peu antisocial, littéralement.”

