Vanessa Hudgens sous le feu des commentaires sur les coronavirus

Vanessa Hudgens a été critiquée pour avoir déclaré que les décès par coronavirus étaient “inévitables”.

La star de “ High School Musical ” a été contrainte de revenir en arrière sur les commentaires qu’elle a faits en ligne après que le président américain Donald Trump a déclaré qu’il pourrait falloir attendre juillet pour que tout redevienne normal.

Elle a déclaré lundi (16.03.20): “Jusqu’au mois de juillet, ça ressemble à un tas de ****. Je suis désolée, mais comme c’est un virus, je le comprends, je le respecte. Même si tout le monde le comprend, comme oui , des gens vont mourir, ce qui est terrible, mais inévitable? Je ne sais pas, peut-être que je ne devrais pas faire ça maintenant. ”

Et elle a maintenant partagé sur son histoire Instagram: “C’est un moment fou, c’est un moment fou, fou et je suis à la maison et en lock-out et c’est ce que j’espère que vous faites aussi. Ouais je ne prends pas cette situation à la légère , par tous les moyens, je suis chez moi. ”

Pendant ce temps, Justin Bieber n’est que l’une des nombreuses stars qui se sont exprimées au milieu de la pandémie de coronavirus, exhortant les gens à s’isoler et à pratiquer la distanciation sociale alors que nos “grands-parents comptent sur nous”.

Il a partagé sur Instagram: “De toute évidence, c’est une période vraiment effrayante … Je voulais rappeler à tout le monde ce que nous pouvons faire lorsque nous nous réunissons !! sic) ”

Tandis que Blake Lively et Ryan Reynolds ont fait don de 1 million de dollars à des banques alimentaires en Amérique du Nord pour aider à soutenir leurs efforts de secours contre les coronavirus.

Il a écrit dans un article Instagram: “Covid-19 a brutalement affecté les personnes âgées et les familles à faible revenu. Blake et moi donnons 1 million de dollars à répartir entre Feeding America et Banques alimentaires Canada. Si vous pouvez donner, ces organisations ont besoin de notre aide. Prenez soin de votre corps et de votre cœur. Laissez de la place à la joie. Appelez quelqu’un qui est isolé et qui pourrait avoir besoin d’une connexion. (Sic) “

