Vanessa Kirby et Callum Turner se séparent

2020-02-16 11:30:05

La star hollywoodienne Vanessa Kirby et Callum Turner se seraient séparés.

Vanessa Kirby et Callum Turner se seraient séparés.

L’actrice de 31 ans et Callum, 30 ans, ont décidé de se séparer après quatre ans de fréquentation, un initié suggérant que le couple s’est simplement séparé en raison de leurs engagements de tournage.

La source a déclaré dans la colonne Bizarre on Sunday du journal The Sun on Sunday: “Vanessa et Callum sont toutes deux des étoiles montantes dans le monde du théâtre et ces dernières années, elles ont été inondées d’offres.

“C’est une période vraiment excitante pour eux deux. Mais alors que leur carrière a décollé, leur relation a souffert et ils se sont progressivement séparés.”

Vanessa et Callum auraient décidé de se séparer en 2019, et leur séparation a été qualifiée de “très amicale”.

L’initié a poursuivi: “C’est très triste car ils étaient autrefois si proches.

“Mais l’année dernière, ils ont pris la décision difficile de se séparer et ils pensent tous les deux que c’est pour le mieux. Tout cela est très amical – les choses ne fonctionnaient tout simplement pas.”

Vanessa a précédemment admis qu’elle avait pris la décision consciente de garder sa vie amoureuse privée.

La star de “ Mission: Impossible – Fallout ” a déclaré qu’elle avait gardé sa relation avec Callum sous le feu des projecteurs parce que les gens n’étaient pas intéressés par les détails.

Elle a expliqué: “Je garde ma relation super privée.

“Il est tout simplement merveilleux et c’est mon meilleur ami, donc c’est … Je suppose que vous pouvez choisir d’en parler ou non. Si vous en parlez, cela devient intéressant pour les gens, mais si vous ne le faites pas, alors ce n’est pas.”

Vanessa a également révélé qu’elle ne se sentait pas célèbre.

S’exprimant en 2018, elle a déclaré: “C’est un sentiment étrange. Je ne le ressens certainement pas encore. J’ai eu de la chance car je suis à peine reconnu.”

Mots clés: Vanessa Kirby, Callum Turner

Retour au flux

.