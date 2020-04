Vanna White adore crocheter et veut que vous lui donniez un tour

Quand elle ne tourne pas des lettres sur le mastodonte du jeu télévisé Wheel of Fortune, Vanna White est passionnée par son premier hobby: le crochet.

Vanna White | Jason LaVeris / FilmMagic

Découvrez comment elle est devenue une si passionnée de crochet, à propos de ses créations, et peut-être vous inspirerez-vous pour essayer le crochet.

Comment Vanna White a commencé à crocheter

White aime tellement faire du crochet, elle a sa propre ligne de fils de marque Lion «Vanna’s Choice» sur le marché. Elle a parlé avec Etsy en 2008 de la façon dont son intérêt pour le métier est passé d’un passe-temps à une partie énorme et agréable de sa vie.

«J’ai appris de ma grand-mère quand j’avais cinq ans, mais j’y suis revenu il y a vingt-cinq ans lorsque ma coiffeuse m’a encouragé à crocheter sur le plateau de Wheel of Fortune. Chaque fois que j’ai un temps d’arrêt sur le plateau, je fais du crochet. »

La mère de deux enfants a expliqué que non seulement c’est amusant, mais aussi une forme de soulagement du stress. Et à la fin, elle a un foulard ou une couverture après avoir passé du temps assis ou en attente.

«Je trouve ça très relaxant et j’ai quelque chose à montrer pour le temps que j’ai passé à le faire. Je me suis connecté avec Lion Brand Yarn lorsque j’ai parlé de mon amour du crochet au The Tonight Show avec Johnny Carson. . . Ils m’ont contacté et c’est une grande amitié depuis. “

La ligne de fils de Vanna White et l’organisation qui lui tient à cœur

L’émission de jeu télévisée de 63 ans a raconté à Etsy sa fierté pour les fils portant son nom via la marque Lion. Ils comprennent Vanna’s Choice, Vanna’s Style, Vanna’s Complement, Vanna’s Glamour, Vanna’s Tapestry et Vanna’s Choice Baby.

Et ce qui donne à White encore plus de satisfaction, c’est qu’une partie du produit de la vente de ses fils va à l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude, pour lequel les fils de White ont récolté près de 2 millions de dollars.

«Je fais don de la moitié de mon produit de la vente de fils à St. Jude», a-t-elle écrit sur son site Web en 2016. «À ce jour, nous avons fait don de plus de 1,7 million de dollars à l’hôpital. Cela me réchauffe le cœur de pouvoir faire ça. »

«Il y a plusieurs raisons pour lesquelles j’aime St. Jude. Même si elle est énorme, elle a une petite sensation de ville natale – comme une famille heureuse. Ayant grandi dans le Sud, cela me rappelle mes racines. C’est aussi une organisation de premier ordre qui fait un travail remarquable. »

«Ma mère est décédée d’un cancer et de nombreux membres de ma famille ont eu un cancer. J’ai la chance d’avoir deux enfants en bonne santé. Et je suis heureux de faire ma part pour aider St. Jude à aider les enfants à retrouver la santé. “

Les cadeaux faits maison sont précieux et mémorisés

Une fois que vous aurez commencé à regarder et à toucher les fils de la collection White’s Lion Brand, vous voudrez aussi commencer à crocheter. Dans sa conversation avec Etsy, elle a expliqué que son fil avait «une sensation incroyablement douce. . . Une fois que nous avons trouvé la bonne fibre et la bonne texture, nous avons développé une palette de couleurs qui a de belles couleurs qui sont dans la même gamme tonale afin que toutes les couleurs que vous associez correspondent.

Et le blanc né en Caroline du Sud souligne la beauté d’un cadeau fait maison: faire à quelqu’un une écharpe ou une couverture, même si elles ne sont pas parfaites, en dit long.

«Je pense que les cadeaux faits à la main sont tellement significatifs et plus précieux pour les gens que le produit acheté en magasin le plus cher. J’adore le regard sur les visages des gens quand je leur donne une couverture pour un nouveau bébé ou un afghan pour leur maison. »

«J’ai un ami qui a un enfant de treize ans et j’ai fait une couverture pour lui quand il était bébé. Après treize ans, elle me dit qu’il l’aime toujours. Cela signifie tout pour moi. “