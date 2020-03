Vendredi 13, voici les meilleurs films d’horreur à diffuser

Si vous aimez le paranormal ou êtes superstitieux, alors le vendredi 13 est un jour qui attire votre attention. 13 est simplement connu comme un chiffre malchanceux et beaucoup de peur se manifeste dans la journée, qui remonte au Moyen-Âge. Bien que vous continuiez probablement votre journée normalement, les vibrations effrayantes pourraient justifier un désir d’embrasser le surnaturel. Si cela vous vient à l’esprit et que vous souhaitez diffuser des films d’horreur, vos plateformes de streaming préférées vous soutiennent. De Hulu à Netflix et même Disney +, voici quelques-unes des meilleures horreurs à regarder le vendredi 13.

Jason Voorhees, Michael Myers et Freddy Krueger cosplayers au Los Angeles Comic Con 2019 | Angela Papuga / .

1. «Vendredi 13» (2009) – Netflix

Vous ne pouvez pas entrer dans l’atmosphère du vendredi 13 sans penser au vendredi 13. À partir de 1980, la franchise a suivi Jason Voorhees et ses saccages meurtriers dans le camp où il est décédé. La version 2009 est maintenant celle de Netflix et se concentre sur Jason témoin du meurtre de sa mère, qui le transforme en tueur 30 ans plus tard.

2. «Une maison hantée» – Netflix

Si vous cherchez quelque chose de plus léger, alors Une maison hantée est faite pour vous. Dans la veine de parodies comme Scary Movie, ce film de 2013 se moque de l’horreur tout en racontant sa propre histoire. Il adopte le style «images trouvées», qui était populaire à l’époque grâce à Paranormal Activity (également sur Netflix).

3. «Un endroit tranquille» – Hulu

L’un des films dont on a le plus parlé en général en 2018, A Quiet Place suit une famille vivant à une époque post-apocalyptique où ils doivent rester silencieux. Pourquoi? Parce que les extraterrestres assoiffés de sang attaquent tout ce qui fait du bruit. La suite sort le 19 mars, donc c’est un excellent rafraîchissement ainsi qu’un sacré bon film.

4. «La cabane dans les bois» – Hulu

Avec Chris Hemsworth, ce film suit cinq amis lors d’un week-end dans une – vous l’avez deviné – une cabane dans les bois. Mais ce qu’ils ne savent pas, c’est qu’ils sont sur le point de faire partie d’une expérience obsédante.

5. «Ne regardez pas sous le lit» – Disney +

Si vous avez grandi au début des films originaux de Disney Channel (alias le bon ‘ole’ des années 90), alors Don’s Look Under The Bed est définitivement une expérience mémorable pour vous. C’est l’un des films les plus effrayants que Disney Channel ait jamais sortis et nous a fait beaucoup de cauchemars. Cependant, il a en fait de grandes leçons de vie.

6. «Candyman» (1992) – Netflix

La bande-annonce du nouveau film de Nia DaCosta hante déjà le public. Mais le film d’horreur produit par Jordan Peele n’est pas le premier Candyman. En 1992, le Candyman – une âme meurtrière avec un crochet pour une main – viendrait vous tuer si vous l’appeliez. Donc, si vous voulez un aperçu du plaisir sanglant à venir en juin, celui-ci est prêt pour vous sur Netflix maintenant.

7. «Zombieland» – Hulu

D’accord, prenez une pause. Voici un autre film amusant à ajouter à votre vendredi 13e marathon d’horreur. Bien que Zombieland soit amusant et vivant, c’est toujours un film passionnant sur les zombies morts. Ce film se déroule dans un monde où l’apocalypse zombie s’est produite et où les personnages principaux tentent tous de survivre en y voyageant.

8. «Le manoir hanté«- Disney +

Une grande et sous-estimée adaptation de la tour de Disneyland Haunted Mansion, ce film met en vedette Eddie Murphy comme un père bourreau de travail emmenant sa famille en vacances bien méritées. Cependant, les choses tournent mal quand ils se retrouvent accidentellement dans un vieux manoir effrayant. Tous les fantômes à l’intérieur ne sont pas malveillants, mais comme le dit le tour, ils sont toujours à la recherche d’une âme de plus à ajouter.

9. «Oculus» – Hulu

Si vous êtes plus sur le chemin pour trouver un film fantomatique, effrayant et effrayant, alors Oculus est un bon choix pour vous. Il suit une femme essayant de prouver que son frère n’a pas commis de meurtre, mais plutôt un esprit surnaturel à l’intérieur d’un miroir. C’est un travail difficile, mais aussi horrible.

10. «Film effrayant» – Netflix

Une autre parodie, Scary Movie est la satire d’horreur pour mettre fin à toutes les satires d’horreur. Bien que ce ne soit probablement pas le premier du genre, c’est celui qui a continué à créer une franchise massive en exploitant les tropes d’horreur, en se moquant des intrigues farfelues et en exagérant une sur-action hilarante. Ce premier film comprend une satire sur Scream et je sais ce que vous avez fait l’été dernier.

11. «Le cauchemar avant Noël«- Disney +

Un succès familial, The Nightmare Before Christmas raconte l’histoire emblématique de Jack Skellington et son désir de prendre Noël pendant un an. Bien qu’il ne le fasse pas de la meilleure façon, son cœur (ou son absence) est au bon endroit. Avec de la musique et une ambiance d’Halloween, c’est un film de bien-être pour terminer une nuit provoquée par l’horreur.

12. «La sorcière» – Netflix

Si vous voulez vraiment faire ramper votre peau et vivre une pure horreur, The Witch est fait pour vous. Il se déroule dans la Nouvelle-Angleterre coloniale et suit une famille dans son voyage seul dans le désert. Bien que leur vie soit déjà difficile en raison de la nature de tout recommencer dans les bois ruraux et coloniaux, elle empire lorsque les idées de Satan, des sorcières et du surnaturel se mettent en place. Ajoutez l’infanticide, la religion et une grosse chèvre noire et vous avez vous-même un petit film effrayant joyeux.

13. «The Ring» – Netflix

Enfin, The Ring raconte l’histoire d’une bande VHS diabolique qui, si elle est regardée, compte vos jours jusqu’à une semaine. Tous ceux qui le regardent meurent et quand vous voyez comment, vous pourriez ne pas pouvoir dormir. Bien que les cassettes VHS soient plus difficiles à trouver, toute personne ayant déjà visité le côté obscur de YouTube peut attester des choses impies que vous pouvez regarder. Peut-être que nous sommes tous maudits d’une manière ou d’une autre, vous savez?