Vernon Kay considère Jack Black comme «grossier et arrogant»

2020-03-03 09:30:06

Vernon Kay a qualifié la star de “School of Rock” Jack Black de “grossière et arrogante”.

Le présentateur de télévision a pris pour cible la star de “School of Rock” après l’avoir interviewé à plusieurs reprises – y compris sur T4 au début de sa carrière – et a affirmé qu’il était si “grimace”.

Il a fulminé: “Je ne sais pas s’il avait eu une gueule de bois ou si c’était parce que j’étais la première ou la dernière interview de la journée mais il était horrible. C’était un d ** k absolu, un a ** **** e. Quand vous êtes si grossier, arrogant et au visage de cochon avec un jeune présentateur de télévision, qui est si nerveux et essaye de perfectionner ses compétences, et vous êtes si arrogant pour rejeter cela, ce n’est tout simplement pas le cas. Il était juste ac ** k. Je l’ai interviewé trois ou quatre fois pour divers films. Je l’ai interviewé pour ‘Gulliver’s Travels’, pour ‘School of Rock’, pour ‘Shallow Hal’ et quelques autres et il n’était que le même à chaque fois. ”

Et Vernon n’est pas inquiet si Jack voit ses commentaires et il veut que cela serve de «leçon» à la star hollywoodienne de 50 ans.

S’adressant à la chronique Bizarre du journal The Sun, il a ajouté: “J’espère qu’il le lira et que cela soit une leçon pour Jack Black.”

Et Vernon pourrait bientôt ne plus avoir besoin d’interviewer Jack, car en 2016, l’acteur a insisté sur le fait qu’il avait “pratiquement terminé” sa carrière.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait plus d’ambitions à réaliser, il a répondu: “Non, j’ai presque terminé. Je veux juste m’amuser. J’ai quelques albums de plus à écrire avec Kyle. Quelques films de plus peut-être. au coucher du soleil …

“Peut-être que je serai un peintre ou un animateur. Je suis un vrai doodler. J’aime produire. S’impliquer dans des choses dans lesquelles je ne suis pas. Présenter le spectacle sans être dans le spectacle. C’est en quelque sorte où je suis à tête.”

Mots clés: Vernon Kay, Jack Black

