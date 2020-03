Vicki Gunvalson et Andy Cohen éliminent le drame de la réunion du RHOC après son congédiement

Vicki Gunvalson’s dernière apparition le “Real Housewives of Orange County” avant d’être licencié restera dans les mémoires comme explosif. Elle a déchargé à la fois sur le spectacle et la production lors de la réunion spéciale et maintenant, dans une nouvelle interview avec Andy Cohen lui-même, elle explique ce qui l’a déclenchée.

L’ancien patron de Bravo de la star du RHOC était la grande invitée de Gunvalson cette semaine sur son podcast “Whoop It Up with Vicki”, où les deux ont discuté avec franchise de sa sortie, de son explosion télévisée et de la façon dont Bethenny Frankel a donné à Vicki un certain sens de la perspective après avoir été libérée de la série.

Pendant les retrouvailles, Vicki est allée dans les coulisses balistiques, se plaignant du fait qu’elle n’était pas sur scène pendant tout l’enregistrement. Après avoir été informée qu’elle serait présente dans l’émission pendant environ 80% du temps, elle est devenue frustrée et carrément en colère plus elle était assise dans sa loge. Après être sortie pour sa partie de l’enregistrement, on lui a alors dit de retourner dans les coulisses, ce qui l’a rendue furieuse.

“Les retrouvailles, tout le monde pense que je suis allé Looney Tunes sans raison”, a-t-elle dit à Cohen sur son podcast. “[Fiance Steve Lodge] était dans le vestiaire et j’ai dit: «Je ne peux pas croire qu’ils me retirent. Vous m’avez envoyé un texto après avoir dit: «Si je savais que vous seriez si contrarié, je vous aurais laissé sur le canapé. Je me sentais très aliéné, je me sentais très en insécurité, je me sentais très triste, mais Steve était dans le vestiaire en disant que tu faisais tout ce que tu pouvais faire, n’aurait probablement pas dû perdre ton sang-froid mais je ne pouvais pas m’en empêcher. “”

“J’étais tellement sensible au fait que j’étais à temps partiel. Je pensais que j’allais rester sur le canapé jusqu’à la fin et nous nous amuserions ensemble”, a-t-elle poursuivi. “Certaines personnes se demandent pourquoi vous êtes si énervé? Les gens ne savent pas vraiment ce qui s’est passé.”

Cohen lui a ensuite expliqué pourquoi il ne l’avait pas incluse dans certains segments de la réunion, disant qu’il y avait “deux choses dont nous parlions qui ne vous concernaient pas et dont je pensais que vous n’alliez pas vraiment vouloir en faire partie”. Il a expliqué que, en raison de son histoire controversée avec Braunwyn Windham-Burke, il ne pensait pas qu’elle aimerait parler de sa relation et “tout ce que vous ressentiez ne levait pas la vedette”. Il ne pensait pas non plus qu’elle voudrait être là pour que Gina Kirschenheiter parle de violence domestique.

“Il y avait une partie de moi qui pensait aussi que nous n’avions pas à mettre Vicki dans cette situation”, lui a-t-il dit. “Je pense que cela faisait également partie de la décision, que je ne sais pas si nous en avons jamais parlé. Juste pour que vous le sachiez. Je souhaite que cela se soit passé différemment. Le plus drôle, c’est Vicki, Bravo, vous êtes une telle intégrale” une partie de tout ce que nous avons construit. Bravo va vous demander d’aller à BravoCon et je vais continuer à vous demander de venir sur “Watch What Happens Live”. “

Vicki a continué à évoquer la façon dont Andy l’a “licenciée” tout au long de l’entretien, avant de lui demander comment ses enfants Briana et Michael ont réagi à sa sortie.

“Elle était en fait triste pour moi, elle savait à quel point je l’aimais et elle a dit: ‘Maman, je suis triste pour toi mais Dieu merci, tu as tes affaires, Dieu merci, tu as économisé de l’argent”, a déclaré Gunvalson à propos de Briana. “Beaucoup de gens dans ma situation ont peut-être vendu leur entreprise, puis se faire virer de Housewives comme je l’ai fait – merci Andy – et ils n’ont rien.”

Elle a également dit Bethenny Frankel, qui a récemment quitté “Real Housewives of New York” lui a tendu la main après l’annonce de sa sortie et les deux se sont entretenus au téléphone “plusieurs fois” depuis.

“Elle a dit: ‘Écoute fille, tu vas aller bien. Tu es une femme intelligente”, a déclaré Vicki. “Elle m’a également envoyé un e-mail pour lui donner des conseils sur la façon de la regarder à travers différentes lunettes. Elle a également dit une chose que j’ai trouvée très profonde, elle a dit:” Vous voulez toujours quitter la fête avant la fin. Je continue de penser à ça. ”

Faisant remarquer que la prochaine saison de RHOC est actuellement en tournage, Vicki a déclaré que c’était une réalisation “difficile” à venir. “Je ne veux pas être oubliée”, a-t-elle déclaré. “Je suis super triste, j’espère que l’héritage que j’ai commencé se perpétuera.”

Parlant du temps de Vicki dans la série et de son évolution – ou de son absence – des heures supplémentaires, Cohen a dit qu’il pensait qu’elle était “géniale” dans la série. “Ce que j’aime chez toi, c’est que tu n’as pas changé,” lui dit-il, “tu es toujours la même personne que tu étais quand tu as été casté.”

Préface qu’il ne voulait pas qu’elle prenne les choses dans le mauvais sens, il a également déclaré que son comportement n’était pas devenu plus sophistiqué d’une saison à l’autre. “Je pense que cela fait partie de la raison pour laquelle vous êtes resté si longtemps dans la série”, lui a-t-il dit. «Beaucoup de gens participent à la série et ils changent totalement qui ils sont et ils deviennent quelqu’un de différent. Je pense que c’est bien que vous soyez resté si organiquement qui vous êtes. , mais je pense que cela témoigne de votre longévité dans la série. “

Pour l’avenir, Cohen a déclaré qu’il ne voyait pas encore de point final pour le RHOC. “Si nous continuons à nous en occuper, nous espérons que cela continuera et continuera et continuera”, a-t-il ajouté. Ça ne va pas continuer avec Vicki.