Vicki Gunvalson, Kelly Dodd et l'ensemble de la distribution seraient sur le point de couper pour la saison 15

Vicki Gunvalson obtient-elle la botte de «son émission» la saison prochaine? Bravo pourrait distribuer un tout nouvel ensemble d'oranges pour la nouvelle saison des Real Housewives of Orange County. Après une année remplie de drames, des sources internes affirment que les producteurs envisagent sérieusement de licencier l'intégralité de la distribution, y compris Gunvalson et Kelly Dodd, qui ont été à la gorge l'un de l'autre tout au long de la saison. Voici pourquoi les producteurs de RHOC pourraient faire bouger les choses de façon importante l’année prochaine.

«RHOC» moulé sur le bloc de coupe

Les producteurs de Bravo seraient inquiets que les fans soient fatigués du

même drame ancien et croient que de nouveaux visages pourraient augmenter les cotes d'écoute.

Selon Radar Online, une source interne affirme que tout le monde

est sur le bloc de coupe pour la saison prochaine. La source a noté qu’ils sont encore

penser à inviter Vicki Gunvalson, Tamra Judge et Shannon Beador à revenir,

mais ils ne sont pas encore vendus sur l'idée.

"Le drame était bon avec Tamra, Shannon, Vicki et Kelly", a déclaré l'initié. "Mais les téléspectateurs veulent-ils continuer à voir la même chose encore et encore?"

La source a ajouté que Gina Kirschenheiter, Brauwyn Windham-Burke et Emily Simpson pourraient ne pas revenir non plus. Pour les producteurs, ils n'ont pas l'impression que les téléspectateurs se connectent avec les trois nouveaux venus, ce qui n'est pas de bon augure pour eux.

La nouvelle du casting fait suite aux commentaires d'Andy Cohen

qu'il y avait une multitude de "bonnes" perspectives pour le spectacle.

Vicki Gunvalson fait des vagues lors de la réunion

L’un des problèmes des nouvelles femmes est qu’elles n’ont pas

établi une fidèle base de fans. Lors de la dernière réunion, par exemple, Gunvalson

a fustigé Windham-Burke pour avoir essayé

pour ruiner tout ce qu'elle a fait au fil des ans.

L'initié a noté que de nombreux téléspectateurs ont regardé la réunion juste pour

voir ce qui se passerait avec Gunvalson. Mais pour être juste, les gens ont aussi écouté quand

l'OG du CO n'était pas en ondes. Cela suggère que les fans aiment le drame,

mais ils pourraient être prêts pour quelque chose de nouveau.

Bravo, bien sûr, n'a rien dit sur les décisions de casting pour la saison prochaine. Les retrouvailles pour la saison 14 viennent de se terminer, il faudra donc probablement beaucoup de temps avant d'entendre quoi que ce soit d'officiel.

Si les producteurs décident de ne pas ramener Vicki Gunvalson, il

est une chance que le juge et le perrier seront également absents. Le trio a

devenir des amis forts au fil des ans et a été surnommé le «Tres

Amigas. "

Windham-Burke

taquine la sortie de Vicki Gunvalson

La saison 14 du RHOC était la première fois que Gunvalson a

rétrogradé depuis le début de la série. Gunvalson a déjà admis qu'elle

a été surpris lorsque les producteurs lui ont parlé de la rétrogradation, et elle a depuis

a juré de ne jamais revenir à moins qu'elle ne soit membre à plein temps de la distribution.

Dans cet esprit, Windham-Burke

a récemment laissé entendre que les producteurs n'inviteront pas Vicki Gunvalson à revenir

saison 15 de RHOC.

Après avoir dénigré Gunvalson sur les réseaux sociaux, un fan a affirmé que le

OG de l'OC avait déjà obtenu une place dans l'émission la saison prochaine.

En réponse, Windham-Burke

a dit au fan que tous les rapports concernant l'avenir de Gunvalson sur la série sont

probablement faux, ce qui implique que Vicki Gunvalson ne sera peut-être pas invitée à revenir

après tout.

"Ne croyez pas la plupart de ce que vous lisez en ce moment

;]," elle a écrit.

Cohen parle d'ajouter de nouveaux visages à «RHOC»

Avec la saison 14 de RHOC officiellement terminée, Cohen a récemment parlé des nouveaux ajouts à la série. Dans l'ensemble, l'hôte de longue date de Bravo était satisfait des nouveaux visages de la saison 14, en particulier Windham-Burke, qui a beaucoup de choses en cours dans sa vie.

Mais il a également parlé

comment il y a beaucoup de femmes qui pourraient potentiellement jouer dans la série dans le

futur proche. Avec les chances d'un changement majeur de casting, Cohen a révélé que

il y a beaucoup de gens qui attendent la chance d'apparaître dans l'émission et

qu'ils pourraient avoir un «appel dur» devant eux.

"Donc, finalement, vous êtes contrarié que ces gens partent,

vous devrez peut-être faire un appel dur sur Orange County, mais il y a des gens formidables

sur le spectacle en ce moment et il y a des gens formidables qui attendent. Vous devez le comprendre

en dehors."

Cohen n'a pas révélé qui pourrait quitter le spectacle pour

saison 15, mais si les sources sont correctes, nous pourrions être dans une refonte majeure.

Compte tenu de tout ce qui s'est déroulé au cours des deux dernières saisons, certains frais

les visages ne sont peut-être pas une mauvaise idée.

Bravo n'a pas annoncé quand la saison 15 des Real Housewives of Orange County sera

première, ou si Vicki Gunvalson sera de retour sur "son spectacle".