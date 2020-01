Vicki Gunvalson nie qu’elle quitte le «RHOC» au milieu des rumeurs de retraite et de hachage

Le temps de Vicki Gunvalson sur les Real Housewives of Orange County pourrait avoir pris fin. L’OG du CO a été rétrogradé à temps partiel la saison dernière et a clairement indiqué qu’elle ne reviendra pas à moins que Bravo ne lui rende son orange. Les producteurs envisageant des changements majeurs de casting pour la saison 15, il y a de fortes chances que Gunvalson ne revienne pas. Mais Gunvalson a-t-elle récemment admis qu’elle se retirait du RHOC avant la nouvelle saison?

Vicki Gunvalson, star du «RHOC» | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Vicki Gunvalson déclenche des rumeurs de départ à la retraite

Gunvalson a taquiné une retraite anticipée après avoir partagé une photo d’elle

et Steve Lodge buvant du vin pendant les vacances à Puerto Vallarta.

Un fan du RHOC a commenté

sur la façon dont les deux semblent profiter de leur retraite, à laquelle Gunvalson

a répondu: “Très bientôt.”

On ne sait pas si Gunvalson parlait du RHOC ou de sa société, Coto Insurance. Selon tous

À propos de The Real Housewives, des sources affirment que Bravo veut amener Gunvalson

revenir en tant qu’ami, ce qui pourrait certainement entraîner sa sortie.

Vicki Gunvalson a ajouté plus tard qu’elle et Lodge se déplaçaient toujours

transmettre leurs plans de mariage. Les deux devraient nouer le nœud à un moment

point en 2020, mais ils n’ont pas encore fixé de date officielle. Jusqu’à ce que nous obtenions

confirmation, seul le temps nous dira si Gunvalson revient au RHOC pour une autre course.

Le «OG of the OC» clarifie le discours sur la retraite

Alors que les fans continuent de spéculer sur l’avenir de Vicki Gunvalson

dans la télé-réalité, la star du RHOC

a assuré ses partisans que les décisions finales n’avaient pas été prises. Gunvalson

a révélé qu’elle ne sait pas si Bravo l’invitera de retour dans la saison 15,

ouvrir la porte pour un retour potentiel.

“Rien n’a été décidé”, a-t-elle expliqué à Champion

Daily concernant les Real Housewives of Orange County, “et

tout autre signalement contraire est un faux signalement et

créer un faux récit. “

La saison 14 vient de se terminer, donc le réseau ne sera probablement pas

prendre des décisions de casting pendant quelques mois. Cela dit, des sources affirment que

les producteurs s’inquiètent que les fans s’ennuient avec la distribution actuelle.

Les producteurs penseraient à un casting majeur

changements dans la saison à venir, et personne n’est à l’abri du bloc de coupe.

Compte tenu de la façon dont Gunvalson était membre de la distribution à temps partiel la saison dernière, elle

probablement l’un des premiers à partir.

Vicki Gunvalson a clairement indiqué qu’elle n’apparaîtra devant les caméras qu’en tant que membre à plein temps. Elle n’a pas aimé apparaître une partie de la saison l’année dernière, ce qui limite définitivement ses options pour l’avenir.

Bravo n’a pas annoncé quand la nouvelle saison de RHOC sera diffusée, bien que le spectacle

devrait être de retour d’ici la mi-2020.

Andy Cohen taquine les changements à venir pour ‘RHOC’

Au milieu de rumeurs de changements majeurs dans le casting, le patron de Bravo, Andy Cohen, a récemment taquiné que les fans pourraient voir de nouveaux visages sur RHOC la saison prochaine.

Cohen n’a confirmé aucune sortie, mais il a dit qu’il y avait

beaucoup de gens qui aimeraient avoir une chance d’apparaître dans l’émission. Un intérieur

source affirme que l’ensemble du RHOC

casting est inquiet d’obtenir le démarrage et n’a rien entendu de la

réseau.

“Les commentaires d’Andy les rendaient tous nerveux et on leur a dit

Il y a quelque temps, une réorganisation du casting allait arriver », a déclaré une source. «Toutes les dames [of

‘RHOC’] disent qu’ils sont confiants de revenir, mais personne ne le sait

certain.”

L’initié a ajouté que Bravo avait déjà interviewé de nouveaux

membres de la distribution pour la saison 15. Le réseau n’a envoyé aucune invitation, mais

il semble que des changements soient en cours.

Malheureusement, il faudra peut-être un certain temps avant d’entendre quoi que ce soit de

le réseau, donc les fans devront rester à l’écoute pour savoir ce qui se passe.

Braunwyn Windham-Burke

claque Vicki Gunvalson

Pendant ce temps, la co-star de Gunvalson RHOC Braunwyn Windham-Burke l’a récemment critiquée lors d’une interview sur le podcast, Watch What Crappens.

Le drame chauffé

après Windham-Burke a déclaré qu’elle s’entend vraiment bien avec le

casting complet de RHOC. Quand une personne

l’auditoire a souligné qu’elle et Gunvalson se battent souvent la tête, Windham-Burke

cria en retour: “Vicki n’est pas sur mon casting de f ** king!”

Gunvalson n’a pas répondu

aux derniers commentaires de Windham-Burke. Windham-Burke aurait commencé le tournage

pour la saison 15 et a confirmé les nouvelles passionnantes sur Instagram.

Tamra Judge a également été vue en train de faire quelques scènes pour la série, donc nous savons au moins que ces deux-là vont revenir. Sur la base des commentaires de Windham-Burke, il semble que Vicki Gunvalson pourrait vraiment être à l’écart cette saison.