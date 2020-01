Vicki Gunvalson quitte les vraies femmes au foyer du comté d’Orange

L’OG du CO a quitté le bâtiment.

Le vendredi, Vicki Gunvalson a annoncé qu’elle partait “Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange” après 14 saisons. Elle a été l’une des premières femmes au foyer de l’histoire de Bravo et a fait partie de la série depuis sa création en 2006, bien qu’elle ait été rétrogradée “amie” dans la saison 14.

“Je serai toujours l’OG de l’OC, mais il est temps de dire au revoir à” The Real Housewives of Orange County “”, a-t-elle écrit. “Cela a été une course incroyable pendant 14 ans et je tiens à vous remercier tous pour votre soutien, pour votre amour et pour avoir” copié “avec moi en cours de route.”

“J’ai travaillé sur de nouveaux projets qui seront passionnants, stimulants et inspirants. Mon podcast avec Westwood One sera bientôt lancé et j’aurai beaucoup plus à dire à ce sujet sur ‘Whoop it up with Vicki'”, a-t-elle promis. “J’espère que vous vous joindrez à moi pour mon nouveau voyage, alors restez à l’écoute. J’adore tous mes fans et je tiens à remercier Bravo et Evolution pour cette expérience incroyable que ma famille et moi n’oublierons jamais.”

Dans les commentaires, Andy Cohen a simplement écrit “OG 🍊” tout en Kyle Richards a laissé un coeur emoji. L’actrice Casey Wilson a parlé pour nous tous lorsqu’elle a écrit: “Merci pour votre service.”

Andy a consacré un article entier à Vicki et a évoqué leur temps passé ensemble au fil des ans. Partageant les photos de retour des deux, l’hôte de la “WWHL” a félicité Gunvalson pour être restée “authentique” pendant les 14 saisons où elle est apparue.

“Je me souviens de la première réunion que j’ai faite avec Vicki Gunvalson”, a commencé Andy dans la légende. “Parfois, nos yeux se rencontraient alors que je grillais les autres femmes, et elle me faisait un clin d’œil optimiste et effervescent tandis que ses deux fossettes profondes brillaient. Elle me faisait un clin d’œil année après année, et cela faisait toujours sourire mon cœur.”

“Vicki est une originale, qui est restée sa personnalité authentique de sa famille Van-freakout jusqu’à ses dernières retrouvailles”, a-t-il poursuivi. “Il est si difficile de rester exactement qui vous êtes après avoir été à la télévision pendant si longtemps, mais Vicki est unique en son genre. Merci pour tout, @vickigunvalson – quelle balade. Et ce n’est pas fini. (Cette photo est en fait de la Saison 3 Réunion, et j’ai toujours vraiment aimé ça.) ❤️ 🍊 #RHOC “

Vicki a eu une dernière saison difficile, où elle est apparue dans un rôle d’ami et non en tant que membre principal de la distribution. Elle a pris ses frustrations sur ses co-stars ainsi que sur Andy et a eu une fusion aux retrouvailles. Alors que les principaux acteurs étaient réunis sur scène, Gunvalson sortait des coulisses – se plaignant de sa place dans la série.

“Je suis énervée contre vous les gars en ce moment. Je me sens comme une folle idiote”, at-elle lancé à un producteur, Gavin. «Je vais littéralement partir. Ce sont des conneries. Où suis-je assis? Je veux savoir. Où suis-je assis? Suis-je en train d’entrer, assis à la fin comme un petit chien de compagnie?

Gavin a commencé à expliquer: “Je pense qu’ils essaient de comprendre cela en ce moment”, mais Vicki l’a interrompu. “Je n’entre pas, assis à la fin. J’ai commencé ce spectacle il y a 15 ans”, riposta-t-elle, tandis que Gavin murmurait, “Je comprends parfaitement.”

“Alors tu me mets, ou tu me prends … Lâche-moi!” Ajouta Gunvalson, levant les mains en l’air. “F – roi laisse-moi partir si tu ne veux plus de moi. Laisse-moi partir avec grâce!”

Et maintenant, elle l’a fait.