Vicki, Margaret, Brandi Slam Costars, Discutez des habitudes de consommation d'alcool et discutez des commentaires racistes sur la WWHL

Mercredi "Regardez ce qui se passe en direct avec Andy Cohen" était rempli de thé, de théâtre et de tout le reste, car les trois invités du patron de Bravo étaient Vicki Gunvalson, Margaret Josephs et Brandi Redmond.

Étant donné que "Les vraies femmes au foyer du comté d'Orange" et "Les vraies femmes au foyer de Dallas" les deux épisodes de réunion ont été diffusés plus tôt dans la nuit – et que les téléspectateurs ont également vu le dernier "Real Housewives of New Jersey" épisode de l'année – il y avait beaucoup pour discuter.

Vicki Gunvalson

Un téléspectateur a demandé à Vicki pourquoi elle insistait pour appeler "RHOC" sa montrer plusieurs fois tout au long de la réunion, notant que c'était "irrespectueux envers les autres femmes du casting".

"Étaient-ils dans ma chambre familiale il y a 15 ans avec Scott Dunlap, le créateur, pour savoir comment nous allons faire un show à succès?" elle a applaudi en arrière. "Désolé, c'est mon émission."

Lorsqu'on lui a demandé, Vicki a dit que la personne qu'elle allait quitter du casting actuel est Braunwyn Windham-Burke et que la femme au foyer qu'elle apporterait d'une autre franchise est Kyle Richards de Beverly Hills. Vicki a ajouté qu'elle pensait que Braunwyn était le membre du casting qui avait le plus laissé la renommée dans sa tête. Avec toute la haine de Braunwyn, le "Shady Elf on the Shelf" d'Andy a forcé l'OG de l'O.C. pour dire trois belles choses sur le nouveau venu. "Je ne peux pas," affirma Vicki. "Je n'aime pas cette fille!"

Il semblerait que le sentiment soit réciproque parce que Braunwyn a tweeté pendant le spectacle, "Vicki, si c'est ton spectacle (pourquoi) tu ne tiens pas une orange?" Aie.

Margaret Josephs

Quand Andy a demandé à Margaret quelle était sa réaction aux nouvelles Teresa et Joe Giudice étaient se séparer après 20 ans de mariage, elle a dit: "Ce n'est pas surprenant, Andy. Nous avons entendu ce qu'elle a dit lors de la dernière réunion. Ils prennent les meilleures décisions pour leur famille et Joe et Teresa avancent." Margaret a ajouté qu'elle n'avait pas parlé à Tre depuis la nouvelle parce qu'elle n'avait pas eu la chance, "mais je lui parlerai cette semaine."

Un appelant curieux a demandé plus tard à Margaret à quelle fréquence elle et son mari Joe Benigno avaient des relations sexuelles.

"Joe aime beaucoup le faire, mais je ne peux pas le faire après … Nous le faisons plusieurs fois par semaine, je vais être honnête", a-t-elle répondu. "Mais ça doit être le matin ou l'après-midi, parce qu'après le dîner, je suis trop rassasié et je n'aime pas être pressé. Donc on fait beaucoup de sexe parce qu'on n'a pas de petits enfants à la maison" , et c'est très facile. Nous travaillons tous les deux pour nous-mêmes, nous pouvons donc le faire quand nous le voulons. "

Bien que Margaret n'ait pas de petits enfants à la maison, elle a sa mère, Marge Sr. Quand quelqu'un a demandé à la star de la réalité comment elle traite avec sa maman plus grande que nature "sans boire", a répondu Margaret, "j'ai vécu avec Marge Sr. toute ma vie – 52 années de folie! Marge Sr. boit, alors … Marge Sr. est une arrière-mère, elle est une arrière-grand-mère. Écoutez, elle est une poignée. Je crie juste dans son putain de roi visage!"

Margaret ne boit pas d'alcool et Andy se demanda si cela avait quelque chose à voir avec le fait que Marge Sr. «était si fêtarde» quand Margaret grandissait.

"Cela en fait partie, oui. C'est vrai", a-t-elle avoué. "Marge Sr. était une très, très grande fêtarde qui grandit, et je pense que les femmes ivres sont extrêmement bâclées, et je n'aime pas ça. Et c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles je ne bois pas. Et la deuxième chose est, quand j'ai essayé de boire, j'ai des migraines horribles, donc je ne peux même pas boire! Alors tu sais, double coup dur. "

Margaret ne pouvait pas décider qui de son casting elle voudrait quitter, même si elle a dit Jennifer Aydin celle qu'elle croit avoir laissé la renommée monter dans sa tête. Elle a également ajouté qu'elle voudrait Dorinda Medley de New York pour rejoindre leurs manigances Garden State.

À notre grande surprise, Margaret a pu dire trois belles choses sur l'ennemi moulé Danielle Staub: "Elle sent bon – elle sent très bon – elle se trouve être une bonne cuisinière et, euh, elle a de belles filles."

Brandi Redmond

Brandi s'adressait tout aussi mal à l'aise LeeAnne Locken remarques racistes au Bravo Clubhouse alors qu'elle était dans son confessionnal dans l'émission.

Pour vous rafraîchir la mémoire, LeeAnne a appelé sa co-star mexicaine, Kary Brittingham, un "Mexicain gazouillis" et plus tard, elle a défendu ses commentaires en disant: "Je m'en fous que vous soyez mexicain. J'ai dormi avec beaucoup de Mexicains, au fait. Amateurs de f-king, d'accord? Je me suis assis sur les genoux de Julio Iglesias. "

Après avoir lu quelques images dignes de la fin de la saison "RHOD", Andy a demandé à Brandi quelle était sa réaction au comportement de LeeAnne lorsque le sujet a été soulevé lors de la réunion.

"Je veux dire, pour être honnête, je suis juste sans voix à ce sujet", a-t-elle déploré. "Et vous, (Andy), savez ce que je ressens. Vous devrez regarder les retrouvailles pour voir ce que je ressens."

"Eh bien, tu te sens vraiment mal", a noté Andy. "Alerte spoil!" Brandi était d'accord. Il a ensuite demandé si elle pensait LeeAnne se sentait mal à ce sujet.

"Vous savez, j'ai malheureusement l'impression que pour des raisons égoïstes, elle se sent mal à ce sujet", a répondu Brandi.

Elle a également été posée avec la même question de savoir qui de son casting elle voudrait changer pour une femme au foyer d'une autre franchise. Elle a dit qu'elle prendrait Atlanta NeNe Leakes au lieu de Kameron Westcott.

