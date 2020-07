Victoria Beckham aime son mari David « plus chaque jour ».

2020-07-04 17:30:04

Victoria Beckham a partagé comment elle aime son mari David « chaque jour davantage » alors qu’elle marquait leur 21e anniversaire.

La créatrice de mode de 46 ans a rendu hommage à l’ancienne star du football à l’occasion de leur 21e anniversaire de mariage, car elle a admis qu’elle « ne pouvait pas croire » à quelle vitesse le temps s’était écoulé depuis qu’ils avaient fait le nœud.

Elle a écrit sur Instagram: « Joyeux anniversaire @davidbeckham … Je ne peux pas croire que cela fait 21 ans que nous avons dit: » Je le fais « . Quatre enfants, quatre chiens, tant de rires et je t’aime plus chaque jour. Xxxxxx (sic) »

Et David a révélé comment il regardait les Spice Girls et a plaisanté avec un copain qu’il « aimait celui-là dans la petite combinaison noire », ne sachant pas deux ans plus tard qu’ils se marieraient et fonderaient une famille.

David a partagé dans son post: « Eh bien, il y a environ 23 ans, j’étais assis dans une pièce avec Gary Neville et les épices étaient à la télévision et je me suis retourné vers lui et lui ai dit » ohhhh j’aime celui-là dans le petit catsuit noir « . ..

« qui aurait pensé que toutes ces années plus tard, nous célébrons 21 ans de mariage et que nous avons 4 des enfants les plus beaux et les plus parfaits … Merci et joyeux anniversaire je t’aime … @victoriabeckham (sic) »

Victoria avait précédemment admis qu’elle estimait qu’elle et David étaient «plus forts ensemble» qu’ils ne le seraient par eux-mêmes et qu’ils ont du «respect» pour leur unité familiale.

Elle a partagé: « Nous réalisons tous les deux que nous sommes plus forts ensemble que nous ne le sommes en tant qu’individus. L’un de nous serait-il dans la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant si nous ne nous étions pas rencontrés et si nous étions ensemble depuis toutes ces années? Nous sommes beaucoup plus forts que nous si nous étions des individus. Nous respectons ce lien familial et c’est la clé … Les gens inventent notre relation depuis 20 ans, donc David et moi sommes assez habitués d’ignorer les bêtises et de continuer comme d’habitude. Mais ces choses ont un effet plus large sur les gens qui nous entourent, et c’est injuste. «

