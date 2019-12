Victoria Beckham dit que son alimentation comprend «beaucoup de tequila et beaucoup de vin rouge»

Victoria Beckham parle de ses habitudes alimentaires et de consommation d'alcool.

L'ancienne membre des Spice Girls, qui dirige sa propre marque de luxe éponyme, a partagé ce que son alimentation comprend dans une vidéo YouTube publiée le 11 décembre 2019, où elle a répondu aux questions les plus googlées à son sujet.

Elle mange «sainement» mais boit «beaucoup de tequila et de vin rouge»

La créatrice qui partage quatre enfants avec son mari de longue date, David Beckham, a donné des détails sur son alimentation dans la vidéo de cinq minutes. Répondant à la première question: «Quel est le régime alimentaire de Victoria Beckham?», La femme de 45 ans a partagé ce qui est inclus dans ses repas. Alors qu'elle cherche des aliments frais riches en nutriments bons pour la santé, elle a admis avoir fait de la place pour une gâterie ou deux.

Victoria Beckham le 27 mars 2019, lors de la cérémonie d'ouverture du Musée national du Qatar | KARIM JAAFAR / . via .

Beckham a qualifié son alimentation de «saine», en disant [cela comprend] «beaucoup de poisson frais, de légumes frais, de fruits et [et] beaucoup d'eau pour rester hydratée». Quand elle ne boit pas d'eau comme d'autres célébrités telles que Jennifer Lopez qui est connue pour hydrater, hydrater, hydrater, l'ancienne pop star boit "beaucoup de tequila et beaucoup de vin rouge".

Regardez Beckham répondre à d'autres FAQ sur elle-même dans la vidéo ci-dessous:

Elle ne sautera pas de repas devant sa famille

Alors que Beckham a dit une fois à Vogue qu'elle sauterait des repas pour s'habiller plus tard dans une robe moulante, en tant que maman, elle tient à se passer de nourriture tout en mangeant avec sa famille. Elle a dit à Glamour qu'elle avait adopté une attitude positive envers la nourriture.

"Vous réalisez qu'ils remarquent tout", a déclaré Beckham. «Je ne m'asseyais jamais avec mes enfants et je sautais un repas. Vous devez montrer aux petits comment être en bonne santé et heureux avec qui ils sont », a-t-elle expliqué.

Beckham regarde la télévision sur le tapis roulant

Lorsqu'elle ne profite pas de repas sains avec un verre de vin rouge ou de tequila occasionnel ou qu'elle travaille, Beckham peut être trouvée sur le tapis roulant devant la télévision. La créatrice commence ses matinées par de l’exercice en faisant «un mélange de marche rapide en montée, de jogging, de course à pied», a-t-elle déclaré à Women’s Health. "C’est la seule fois que je regarde la télévision – coffrets, documentaires – alors j’attends ça avec impatience", a déclaré Beckham. "

Après le cardio, elle n'a pas fini. Beckham continue avec l'entraînement en force.

Elle continue pendant au moins encore une heure sur d'autres aspects de la formation. Beckham fait «des jambes de 30 minutes, des bras de 30 minutes, tonifiant et conditionnant, puis des tas de planches et ce genre de chose pour mon cœur», a déclaré le concepteur.

Une fois sa séance de gym intense terminée, Beckham continue le reste de sa journée, que ce soit pour déposer ses enfants à l'école, se rendre au bureau ou voyager. Bien que le temps qu'elle passe dans la salle de gym puisse sembler excessif pour certains, la mère et le propriétaire de l'entreprise travaillent particulièrement dur dans la salle de gym car elle demande beaucoup à son corps.

«J'attends beaucoup de mon corps – j'ai 44 ans, j'ai quatre enfants, je travaille beaucoup, je voyage», avait-elle déclaré à l'époque. «Pour que je fasse tout cela, je dois manger sainement et faire de l'exercice.»