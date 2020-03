Victoria Beckham fière d’être un modèle

2020-03-01 09:30:04

Victoria Beckham prend toujours le rôle de modèle “au sérieux” et est “flattée” que les gens pensent d’elle de cette façon.

La créatrice de mode de 45 ans – qui a des enfants Brooklyn, 20 ans, Romeo, 17 ans, Cruz, 15 ans et Harper, sept ans, avec son mari David Beckham – est “flattée” que les gens l’admirent et fait de son mieux pour la mettre un bon exemple.

Lorsqu’on lui a demandé comment elle se sent d’être un modèle, elle a déclaré: “Je suis flattée mais en même temps, prenez-la au sérieux.

“Je veux plaider en faveur de la santé, de la protection de nous-mêmes. Et, comme je le dis toujours, plus important encore, d’être gentil.”

L’ancienne star des Spice Girls a lancé sa propre ligne de beauté l’année dernière et elle se sent “tellement chanceuse” d’étendre sa marque.

Elle a déclaré au magazine britannique Grazia: “Pour 2020, il s’agit de poursuivre le voyage créatif dans lequel je suis.

“J’adore ce que je fais. Je me sens tellement chanceux d’avoir le bâtiment de mode et de beauté côte à côte et je pense que cette année va être vraiment excitante.”

En 2018, Victoria est passée de la présentation de ses collections à la Fashion Week de New York à Londres et elle pense que c’était une belle décision.

Elle a déclaré: “C’est juste que la marque se montre ici pour le moment. Londres est tellement inspirante et créative.

“Je peux voir ma famille entre les préparatifs du spectacle, ce qui est génial. Et j’essaie de dormir autant que possible dès que je rentre du studio chaque soir.”

Pour sa dernière collection, la beauté brune voulait que les vêtements soient “faciles”.

Elle a dit: “Je suis minimaliste. Je n’aime pas que quelque chose soit trop conçu. J’aime que ça se sente facile.”

Mots clés: Victoria Beckham, Spice Girls, David Beckham

