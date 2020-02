Victoria F. purifiera-t-elle l’air dans «Le baccalauréat: les femmes disent tout»?

Cette saison de The Bachelor a été l’une des plus dramatiques à ce jour. De l’apparition d’Hannah Brown lors de la première à Champagne Gate et maintenant le Fantasy Suite Ultimatum, Peter Weber a dû faire face à sa juste part de batailles en montée. Maintenant que la semaine de Fantasy Suite est terminée, l’épisode “Women Tell All” (“WTA”) de cette saison approche à grands pas. Cela signifie qu’il ne faudra pas longtemps avant que Bachelor Nation n’obtienne des réponses à certaines des questions les plus brûlantes de la saison de Weber, comme «À quel point Victoria Paul et Alayah Benavidez sont-ils vraiment proches?» »et« Victoria F. purifiera-t-elle l’air de son passé scandaleux? »

Victoria Fuller a été l’une des premières au niveau du drame que nous avons vu cette saison, ce qui signifie qu’il serait idiot qu’elle soit exclue de la spéciale «Women Tell All». Bien que son apparence Women Tell All ait été confirmée, les fans se demandent toujours si elle abordera l’un des drames entourant son passage dans la série.

Victoria F. veut purifier l’air

Il n’y a pas eu de cérémonie des roses pendant la semaine de Fantasy Suite, ce qui signifie que personne n’a été renvoyé chez lui. Quelle que soit la position de Fuller et Weber, il y avait toujours une bonne possibilité que Fuller participe à «Women Tell All», car elle a été l’une des sources de drames les plus importantes cette saison. Dans le passé, être éliminé n’a pas empêché les concurrents précédents de se présenter à «WTA» pour effacer leurs noms.

De ses tendances à remuer le pot à son incapacité à communiquer efficacement avec Weber, Fuller a beaucoup à éclaircir avant la finale. De plus, Fuller a déjà laissé entendre qu’elle attendait le bon moment pour se défendre. Elle a écrit dans une légende Instagram: «Les RUMEURS que vous entendez sont FAUX. Il y aura un moment et un endroit où je pourrai me défendre, mais pour l’instant je choisis d’attendre. » Les fans supposent que ce «temps et lieu» sera l’épisode «Les femmes racontent tout» de The Bachelor.

JEREMIAH 29:11 Je voudrais commencer par dire merci à toute ma famille et mes amis pour le soutien écrasant. Même aux étrangers qui ont tendu la main pour me montrer de la gentillesse. MERCI. Les RUMEURS que vous entendez sont FAUX. Il y aura un moment et un endroit où je pourrai me défendre, mais pour l’instant je choisis d’attendre. TOUTEFOIS, l’intimidation n’est PAS acceptable. Ce n’est pas non plus juste. Surtout pour porter un jugement et fonder des opinions sur des spéculations, des hypothèses et des mensonges purs. Cela étant dit – Mes meilleurs jours et surtout mes pires jours, je me tourne vers un ami. Le meilleur ami que j’ai jamais eu dans ma vie. Il ne me juge pas à quoi je ressemble. Il ne jette pas de pierres quand je suis à terre. Il me fait sourire quand je suis fou. Lèche mes larmes quand je suis triste. Reste sur ma poitrine lorsque mon anxiété est à travers le toit. Et me tape le visage quand je ne peux pas sortir du lit quelques jours pour me dire: “Hé! Je suis ici. Vous en avez assez. Rappelez-vous cela. “Cet ami est mon Black Lab, Buxton. Je suis tellement fier de dire que mon garçon est en formation pour devenir #therapydog. Buxton est mon chien de service personnel depuis plus d’un an maintenant, mais son nouveau rôle sera un peu différent. En tant que chien de thérapie, Buxton apportera du réconfort aux enfants dans les hôpitaux, de l’affection aux personnes âgées dans les maisons de retraite, de l’amour à ceux qui ont du mal à l’école et à d’autres qui ont peut-être juste besoin d’un câlin! La vie vous jettera des boules de courbe, mais parfois tout ce dont vous avez besoin est un peu d’amour et de fidélité d’un ami à 4 pattes prêt à attraper ces boules de courbe pour vous. Nous ne connaissons pas toujours le POURQUOI, mais nous pouvons compter sur le fait qu’il y a une raison. Une raison de continuer à avancer où que nous soyons dans la vie. Une raison beaucoup plus grande que nous. J’ai confiance que Dieu et l’Univers me montrent le chemin. . . . . et rappelez-vous juste .. nous avons tous une histoire.

Les deux derniers de Peter ont-ils été confirmés?

Les producteurs de Bachelor sont généralement assez bons pour garder les choses secrètes, mais il y a eu beaucoup de dérapages en termes de détails cette saison. Naturellement, les fans ont commencé à spéculer sur qui gagnera le cœur de Weber à la fin. Selon Refinery29, l’épisode «WTA» a été tourné le 21 février. Fuller et plusieurs de ses anciens concurrents ont posté sur les réseaux sociaux qu’ils étaient à Los Angeles, où le spécial a été tourné. Un résident de Virginia Beach, Fuller a partagé des photos d’un match des Los Angeles Clippers à son histoire Instagram le samedi après l’enregistrement de l’émission.

Étant donné que l’épisode «Women Tell All» est diffusé avant la finale de la saison, les deux dernières femmes ne participent pas. Notamment, Hannah Ann Sluss et Madison Prewett étaient loin de Los Angeles au moment de l’enregistrement. Chacun de leurs emplacements a été partagé sur les réseaux sociaux, Sluss a posté sur son histoire Instagram de Floride et Prewett s’est taguée dans l’Auburn Arena. Bien que cela ne confirme pas que ces filles sont les deux dernières de Weber, il est fort probable que ce soit le cas.

Le 2 mars, Bachelor Nation découvrira si Fuller s’ouvre dans son apparition sur «Women Tell All». Si elle le fait, les fans peuvent s’attendre à plus de clarté sur ses sentiments envers Weber ainsi qu’à plus d’informations sur son histoire dramatique. Que Fuller s’ouvre ou non, l’épisode «Les femmes racontent tout» de The Bachelor est sûr de présenter une éruption ou deux.