Victoria Fuller aurait-elle dû informer Peter Weber de la chasse au riz plus tôt?

Il semble que Peter Weber, star de The Bachelor Season 24, a les mains pleines. Il est encore tôt dans la série et il y a eu beaucoup de moments dramatiques. Un moment dont certains fans parlent encore est le rendez-vous maladroit de Weber avec Victoria Fuller et son ex-petit ami. Weber et Fuller étaient sur une date romantique, avec un concert de Chase Rice. La seule chose est, Fuller a attendu pour mentionner que Rice était son ex plus tard dans la soirée. Fuller aurait-il dû renverser les haricots plus tôt? Showbiz Cheat analysera la quatrième semaine de The Bachelor.

Victoria Fuller et Peter Weber ont eu une date amusante dans un parc d’attractions

Victoria Fuller et Peter Weber sur le baccalauréat | John Fleenor / ABC via .

Le rendez-vous en tête-à-tête de Weber et Fuller semblait très amusant.

Et il était clair que Weber passait un bon moment et se connectait avec Fuller

pendant leur temps ensemble. Ils ne pouvaient pas arrêter de rire, de sourire et de plaisanter.

Ils ont même plaisanté sur le nombre d’enfants qu’ils auront s’ils se marient.

Si vous avez raté la partie où ils parlent des enfants, le

couple a dit qu’ils auraient quatre enfants, donc personne n’aurait à s’asseoir seul sur

un tour de montagnes russes. (Weber aime visiter les parcs d’attractions, c’est donc

important pour lui.) «J’adore les parcs d’attractions et j’adore les montagnes russes», Weber

a dit à Fuller après lui avoir dit qu’elle voulait quatre fils. “Et si vous en avez trois

les enfants, l’un d’eux est assis seul, et c’est triste. C’est donc un excellent

préfiguration. C’est un bon présage. J’aime ça.”

Les choses se gênent pendant le rendez-vous de Victoria et Peter

Chase Rice | Rich Fury / ACMA 2019 / . pour ACM

Les choses allaient bien jusqu’à ce que Weber guide Fuller vers la suivante

une partie de leur date. Weber a dit qu’il avait une petite surprise pour elle. Cependant, c’est

probablement pas la surprise qu’elle voulait à ce moment. «Nous avons notre propre

Concert de Chase Rice, et elle aime la country, donc je suis ravie de la surprendre. ”

Weber a dit aux producteurs lors de son rendez-vous. Quand Fuller a entendu la musique

jouant en arrière-plan, il était évident qu’elle savait exactement quelle était la surprise – un

performance spéciale donnée par nul autre que Chris Rice, son ex-petit ami.

Victoria aurait-elle dû faire sa révélation plus tôt dans la date?

The Bachelor Saison 24 étoiles Peter Weber | Noel Vasquez / .

Weber semblait avoir passé un bon moment pendant le concert.

Il dansait, souriait et tenait Fuller comme s’il n’avait jamais voulu la laisser partir.

Le plus triste, c’est que Weber n’avait aucune idée de l’histoire de Fuller et Rice. Il a décrit

comme “l’une des dates les plus cool” qu’il ait jamais eues. Après leur rendez-vous, Fuller

a finalement révélé sa relation avec Rice. Weber était surpris, mais il a dit

c’était OK, et il la remercia d’être honnête.

Avec le recul, Fuller aurait pu dire quelque chose à Weber pendant qu’ils dansaient. Il y a eu un moment où Weber a été surpris que Fuller ait su les paroles des chansons de Rice. Ce moment aurait été une bonne occasion pour Fuller de mentionner qu’elle connaissait Rice.

Étant donné que Fuller craignait de gâcher le moment, elle aurait pu mentionner rapidement qu’elle connaissait Rice et a ensuite informé Weber des détails plus tard pendant le dîner. Bien sûr, Fuller vient peut-être d’être choqué, mais imaginez ce que Weber a dû ressentir quand il s’est rendu compte qu’il était sous la sérénade de son ex. Il en a ri plus tard, mais va-t-il changer d’avis lors de la prochaine cérémonie des roses?

