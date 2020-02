Victoria Fuller n’honorera pas la couverture de Cosmopolitan; Comment les fans réagissent

Le drame de baccalauréat ne cesse jamais, mais cette fois, il se passe hors de l’écran. Cosmopolitan a récemment fait des vagues en annonçant que Victoria Fuller ne figurerait pas sur la couverture de leur magazine numérique. Les fans se souviendront que la nuit dernière, le 3 février 2020, un nouvel épisode de The Bachelor a été diffusé. Pendant la date de groupe, les candidats ont participé à un défi de séance photo en maillot de bain. Pour une fois, leur prix n’était pas Peter Weber, mais l’occasion d’avoir leur photo (aux côtés de Weber) sur la couverture de Cosmopolitan.

Victoria Fuller | Eric McCandless / ABC via .

Le dernier concours sur The Bachelor

Comme Cosmopolitan a un nombre exorbitant de téléspectateurs, la plupart des femmes étaient ravies du prix. Étant donné que la plupart des candidats à The Bachelor viennent sur le salon non seulement pour trouver l’amour mais aussi pour augmenter leurs adeptes des médias sociaux, être présenté sur Cosmopolitan leur gagnerait certainement plus de visibilité. Les femmes ont été jugées sur les tenues qu’elles ont choisies, sur la façon dont elles ont modelé et sur la part de leur personnalité qui a brillé pendant le tournage. Finalement, Fuller a été déclarée gagnante et elle et Weber ont pris une photo qui, selon eux, ferait la couverture.

Pourquoi Victoria Fuller ne sera pas sur la couverture de Cosmopolitan

Cosmopolitan a depuis publié les autres photos du tournage, mais la photo solo de Fuller avec Weber n’a pas été retenue. La rédactrice en chef du magazine, Jessica Pels, a depuis publié une lettre expliquant pourquoi elle avait pris cette décision. Pels a déclaré que lorsqu’elle avait choisi Fuller comme gagnante, elle ne savait absolument pas qui étaient les femmes ou quels étaient leurs antécédents. Cependant, il y a quelques semaines, elle a été alertée que Fuller avait modelé pour une entreprise qui utilisait “White Lives Matter” comme slogan de campagne.

Fuller modélisé pour une campagne White Lives Matter

«Ce n’est que quelques semaines auparavant que j’ai découvert que la femme que j’avais choisie avait, dans son passé, modélisé dans une campagne publicitaire portant des vêtements White Lives Matter. (Il a été rapporté que ce qu’elle a modélisé était en fait une organisation Marlin Lives Matter axée sur la prévention de la surpêche du marlin blanc et bleu, qui utilisait des messages «matière de vie blanche» et «matière de vie bleue» sur ses chemises et chapeaux promotionnels. Selon nous, la nature de l’organisation n’est ni ici ni là-bas – les expressions et les systèmes de croyances qu’elles représentent sont enracinés dans le racisme et donc problématiques.) », a écrit le rédacteur en chef de Cosmopolitan à propos du passé de Fuller.

Cosmo ne soutient pas la campagne publicitaire

En fin de compte, la participation de Fuller à cette campagne publicitaire n’est pas celle que Cosmopolitian choisit de soutenir. En fait, Pels made est clair que le magazine est aligné sur le mouvement Black Lives Matter. Pels a conclu que son équipe avait eu de nombreuses discussions sur Fuller et a finalement décidé qu’il serait contraire à leurs valeurs de publier la couverture. Nous sommes heureux que Cosmo choisisse de rester derrière ses convictions, mais comment les fans réagissent-ils à cette nouvelle?

Bachelor Nation aime la photo avec Tammy

Bien que quelques personnes aient estimé que Cosmopolitian était «sensible» en retirant Fuller de leur couverture, la plupart des gens les ont défendus pour s’en tenir à leurs valeurs. Mais, l’écrasante majorité des gens a préféré l’image que Cosmo a publiée sur Instagram au lieu de celle avec Fuller. La photo montre Hannah Anne et Weber en train de s’embrasser, tandis que Mykenna regarde timidement et Tammy halète d’horreur. Beaucoup de gens ont trouvé la photo divertissante et une représentation plus précise de l’expérience The Bachelor. “Tammy aurait dû gagner la couverture de toute façon”, a écrit une personne. “Si ce n’est pas la couverture, je ne l’achète pas”, a lancé un autre fan de The Bachelor. “MEILLEURE PHOTO DU TIR”, a déclaré une autre personne. De toute évidence, les fans ne sont pas trop déchirés de ne pas voir Fuller sur la couverture. Peut-être que cela peut être une expérience d’apprentissage pour elle et les fans.