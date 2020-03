Victoria Monét a des fans qui s’arrêtent sur sa nouvelle chanson, ‘Moment’

Après avoir écrit et produit des chansons pour plusieurs autres artistes, il est temps pour Victoria Monét de briller. L’auteure-compositrice-interprète, connue pour son travail avec Ariana Grande, a sorti son dernier single, “Moment”, et les fans sont super excités.

Victoria Monét | David Crotty / Patrick McMullan via .

Qui est Victoria Monét?

Monét est chanteur, auteur-compositeur et producteur. Le joueur de 26 ans a été découvert par Rodney “Darkchild” Jerkins sur MySpace et auditionné pour son groupe de filles. Le groupe a décroché un contrat d’enregistrement avec Motown Records, mais ils ont ensuite été abandonnés.

Elle a ensuite commencé à écrire et à enregistrer des démos pour des artistes comme Kendrick Lamar, Kanye West et Ariana Grande, entre autres. Elle a été signée chez Atlantic Records et a sorti un EP. Elle a fait une tournée avec le groupe pop Fifth Harmony, pour qui elle a également écrit, lors de leur tournée 7/27.

Elle a également fait une tournée avec Grande, une de ses bonnes amies, lors du Dangerous Woman Tour. Monét a continué à sortir de la musique au cours des prochaines années, y compris un duo avec Grande appelé «Monopoly».

Les fans adorent la chanson “Moment” et son clip

Le dernier single de Monét, “Ready”, est sorti le 6 février 2020. Il a continué à gagner en popularité alors que les fans commençaient à publier sur la chanson sur les réseaux sociaux.

La chanson est tirée de son premier album, Jaguar, qui devrait sortir plus tard cette année au printemps. Une vidéo de «Moment» a été publiée le 20 février, ne faisant que propulser la chanson et lui donner un élan.

Les fans ont montré un soutien massif au single et il semble également avoir gagné beaucoup de nouveaux supporters.

Un fan a tweeté: «SI VOUS N’ÉCOUTEZ PAS LE MOMENT x VICTORIA MONÉT. VOUS. SONT. FAUX.”

Une autre personne a tweeté: “Le nombre de fois où j’ai écouté Moment Victoria Monet …”

«Moment de Victoria Monét est une ambiance. Je suis sûr que je l’ai déjà dit, mais je suis amoureux de cette chanson “, a commenté un autre fan.

“Moment” est désormais disponible sur toutes les plateformes de streaming.