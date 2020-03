Victoria P. a été majoritairement appelée pour être «fausse» lors de «Les femmes disent tout»

Hier soir, c’était «Women Tell All» de Peter Weber et les choses se sont réchauffées. Il y a même eu un moment dans la soirée où l’animateur Chris Harrison a fait une pause pour s’asseoir et rire parce que les femmes se parlaient toutes et qu’il ne pouvait pas entendre un mot. Quand les choses se sont calmées, il a dit à tout le monde de prendre une grande respiration alors qu’ils se dirigeaient vers une pause commerciale.

«Les femmes racontent tout» de Peter Weber | Kelsey McNeal via .

Plusieurs anciens concurrents ont été appelés pour ce que d’autres participants considéraient comme un comportement problématique. Victoria Paul était l’un d’eux.

Drame «Bachelor» de Victoria P.

Victoria P. a été impliquée dans une bonne partie du drame pendant son temps sur The Bachelor, notamment avec Alayah Benavidez.

Pendant la saison de Weber, quelques concurrents ont dit à Weber qu’ils pensaient qu’Alayah était «faux» et «allumait la caméra». À ce moment-là, le pilote s’est rendu à Victoria P. pour connaître sa position parce qu’il lui faisait confiance. Elle lui a dit qu’elle connaissait Alayah en dehors de The Bachelor (mais seulement brièvement) et qu’elle avait demandé à l’infirmière de mentir sur le fait qu’ils se connaissaient. Elle a dit à Weber qu’elle ne pensait pas qu’Alayah était la bonne personne pour lui. Il a donc renvoyé Alayah chez lui (la première fois).

Victoria P. est appelée pour la façon dont elle a géré la situation d’Alayah

Pendant «Women Tell All», Victoria P. a été confrontée à quelques candidats au sujet du drame Alayah.

“La chose qui me rend ce genre d’esquisse, c’est que vous exprimiez comment vous n’aimez pas Alayah, comment vous n’aimez pas sa personnalité, toutes ces choses. Mais à la cérémonie des roses, vous aimez lui tenir la main et la dorloter et à Cleveland, vous aimez essuyer ses larmes… », a déclaré Shiann Lewis.

«Je suis totalement d’accord avec toi. Je suis bizarre, »intervint Victoria P.

“Bizarre? C’est faux, ce n’est pas bizarre! C’est un faux. Vous êtes la personne la plus fausse de la maison. Pour que vous alliez dire qu’elle est fausse… Vous vouliez que tout le monde soit contre elle », a répondu Savannah Mullins.

L’accusation présumée de «pillule» de Victoria P. contre Kelsey

Plus tard dans la soirée, on a demandé à Victoria P., à bout portant, si c’était elle qui avait lancé la rumeur selon laquelle Kelsey Weier «faisait éclater des pilules».

“Alors Tammy et moi étions dans la pièce et on a appris que Kelsey agissait un peu hors du caractère cette nuit-là”, a commencé Victoria P.

«Je n’ai jamais admis que j’étais sobre. Je n’ai jamais dit “je suis sobre”. Mais c’était une nuit “, a ajouté Kelsey.

“C’était Adderall, cependant”, a ajouté un autre candidat hors caméra.

“D’un point de vue médical – je suis infirmière – d’un point de vue médical”, a recommencé Victoria P.

“Vous êtes un dermatologue”, a abattu quelqu’un d’autre hors caméra.

Et c’est là que la conversation s’est arrêtée, le public laissant échapper un collectif “Ooooooohh!”

Victoria P. n’était certainement pas la seule candidate à faire face aux critiques de ses collègues. Tammy Ly, Kelsey, Mykenna Dorn et quelques autres ont également été interrogés de manière ciblée. À la fin de la nuit, il semblait que presque personne n’en sortait indemne.

