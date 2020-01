Victoria Villarroel a-t-elle utilisé Kylie Jenner pour accroître sa propre renommée?

Les Kardashian-Jenners sont parmi les plus grandes célébrités du monde, avec des suivis massifs sur les réseaux sociaux et un poids considérable dans l’industrie du divertissement.

Beaucoup de proches de la célèbre famille ont acquis une renommée au fil des ans, tout le monde, du BFF Jonathan Cheban de Kim Kardashian à la bonne amie de Khloe Kardashian, Malika Haqq.

Récemment, un autre membre de l’entourage de la famille Kardashian-Jenner s’est éloigné de la famille afin de poursuivre une carrière lucrative en tant qu’influenceur Instagram.

Qui est Victoria Villarroel?

Victoria Villarroel, Kylie Jenner et amis | Emma McIntyre / . pour SECNDNTURE

Kylie Jenner est la plus jeune milliardaire autodidacte au monde, gagnant son argent grâce à sa ligne de cosmétiques incroyablement populaire.

Le magnat du maquillage passe ses journées à rebondir de réunion en réunion, à être parent de sa jeune fille, Stormi Webster, et, bien sûr, à filmer Keeping Up with the Kardashians, le spectacle qui l’a mise sous les projecteurs il y a plus de 10 ans.

Naturellement, Jenner ne fait pas tout elle-même et compte sur une équipe complète de personnes pour l’aider à maintenir son emploi du temps incroyablement chargé.

Victoria Villarroel était l’une de ces personnes. En tant que membre du cercle restreint de Jenner pendant de nombreuses années, Villarroel est passé du travail au bureau de Kris Jenner à finalement devenir l’assistant personnel de Kylie Jenner.

Initialement, Villarroel s’est occupé de diverses courses autour de la maison de Jenner, y compris la course à l’épicerie et le déplacement des nombreuses voitures. Cependant, comme elle l’a révélé dans un article de 2018, elle a finalement gagné la confiance totale de Jenner et a commencé à prendre soin de ses nombreux «besoins personnels».

Villarroel et Jenner sont devenues très proches, et Jenner a même aidé son assistante à planifier ses fiançailles en décembre 2017. L’assistante a même été présentée dans plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube de Jenner, prouvant que les deux étaient devenues plus des sœurs que des patrons et des employés.

Cependant, il a récemment été révélé que Villarroel avait décidé de quitter le poste de Jenner et de se lancer dans sa propre carrière d’influenceur Instagram.

Que fait un influenceur Instagram?

L’influence d’Instagram est une entreprise en plein essor ces jours-ci. Les influenceurs sont généralement des personnes très suivies sur les réseaux sociaux. Les influenceurs s’associent fréquemment avec différentes marques, recevant une commission via des liens et des codes promo fournis par les marques.

Il existe de nombreux types différents d’influenceurs et beaucoup d’entre eux préfèrent se concentrer sur des modes de vie et des groupes d’intérêt spécifiques.

Avec plus de 944 000 followers sur Instagram, Villarroel est déjà sur le point de réussir sur la plateforme. Elle a fait la promotion de tout, des soins de la peau à la mode sur son compte Instagram, faisant probablement un gros morceau de changement à partir des liens de commission.

Pourtant, il y a ceux qui se sont demandé si le départ de Villarroel du service de Jenner était quelque chose de prédateur.

Victoria Villarroel a-t-elle utilisé Kylie Jenner?

Il ne fait aucun doute que l’association de Villarroel avec Jenner a considérablement accru sa popularité, en particulier après avoir été présentée sur Jenner sur YouTube et sur les réseaux sociaux.

Avec l’énorme fanbase de Kylie Jenner, quiconque est vu dans son voisinage reçoit un coup de pouce presque instantané. Pourtant, il ne semble pas y avoir de mauvais sang entre les deux.

Villarroel s’est même ouvert pour déclarer que «nous avons tous deux décidé qu’il était temps de grandir sans professionnellement il y a environ un an! elle est toujours l’une de mes meilleures amies et notre relation ne fait que se renforcer. »

Bien que Villarroel ait certainement profité de sa longue association avec le clan Kardashian-Jenner, elle est partie en bons termes et ne semble pas se concentrer sur son amitié avec Jenner comme un moyen d’améliorer ses réseaux sociaux.

La majorité des photos sur son compte Instagram sont juste d’elle, ainsi que des paysages pittoresques et des photos de plage. Seul le temps nous dira ce qui se passe avec la carrière d’influence de Victoria Villarroel, mais pour l’instant, elle semble se porter plutôt bien pour elle-même.