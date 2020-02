Vidéo d’une maman qui a oublié des enfants tout en laissant tomber des enfants à l’école devient virale

Comme tout parent le sait, il n’y a rien de plus trépidant dans la vie que la course de l’école du matin.

Des choses sont souvent laissées pour compte, comme les devoirs des enfants, les déjeuners des enfants, les sacs à dos des enfants … ou dans le cas de cette femme: les enfants.

Une vidéo de la maman inconnue est devenue virale après avoir filmé le moment où elle a réalisé qu’elle était à mi-chemin de l’école sans enfants dans la voiture.

“Ils ne sont pas dans la voiture! Je conduis à l’école sans mes enfants!” elle gémit dans des hystériques de rire. “J’emmène les enfants à l’école et je ne les ai même pas dans la voiture … Je dois retourner les chercher! Je n’en reviens pas – j’ai laissé mes enfants!”

La femme peut à peine parler alors qu’elle éclate en crises de rires infectieuses, passant de son visage mortifié à la voiture très vide.

“Je devais aller à l’école et je suis monté dans la voiture et je suis parti … Oh mon Dieu, je suis un idiot! J’étais à moitié endormi ce matin. Où sont mes enfants?”

Elle a conduit ses enfants à l’école mais ses enfants n’étaient pas dans la voiture 😭😭😭😭😭😭😭😭😂😂😂 je ne peux pas arrêter de rire 😂😭😭😂😭😭😂😂 pic.twitter.com/cgOgJuTajR

– prriissss🥑 (@torrespriss) 24 février 2020

pic.twitter.com/nGS2lEPe7e

– prriissss🥑 (@torrespriss) 25 février 2020

Le clip, mis en ligne par l’utilisateur Twitter @torrespriss, a été vu plus de 4 millions de fois.

Et quand un suiveur a demandé: “D’accord mais j’ai besoin de la vidéo où elle enregistre sa réaction pour les récupérer” – c’est exactement ce qu’ils ont obtenu.

Un deuxième clip a montré ses deux fils se tenant incrédules dans l’allée – alors que leur mère continuait de craquer de manière incontrôlable à l’intérieur de la voiture.

