Vin Diesel dit que sa fille a “exigé” qu’il jette Cardi B en F9

2020-03-10 17:30:05

Selon Vin Diesel, sa fille de quatre ans, Pauline, a exigé qu’il jette Cardi B en ‘F9’.

La fille de Vin Diesel, âgée de quatre ans, a exigé qu’il jette Cardi B en «F9».

La star du rap de 27 ans fait une apparition dans le dernier opus de la franchise “ Fast & Furious ”, et Vin a maintenant révélé comment sa fille Pauline a inspiré sa décision.

Apparaissant sur “Jimmy Kimmel Live!”, L’acteur hollywoodien – qui a également son fils Vincent, 10 ans, et sa fille Hania, 11 ans – a expliqué: “Ma fille voulait un casting, donc Cardi B est dedans. J’ai dit, “C’est une excellente idée” alors qu’elle écoute “I Like It …” ”

La franchise de films qui filait de l’argent a déjà joué avec Dame Helen Mirren et Charlize Theron, qui sont toutes deux des actrices oscarisées.

Et Vin – qui est apparu dans le film original “Fast and the Furious” en 2001 – admet être surpris par le succès de la série de films.

Lorsqu’on lui a demandé si des célébrités de la liste A avaient demandé à être dans le film à venir, Vin a répondu: “Assez étrange – il y a 20 ans, vous n’y auriez pas pensé – mais maintenant, nous avons des gagnants des Oscars qui demandent tous à faire partie de la film. C’est bizarre. ”

Vin a également révélé qu’il avait encore quelques surprises de casting dans sa manche.

L’acteur de 52 ans a plaisanté: “Je vais peut-être en donner un peu trop si je – ouais, parce qu’il y a des secrets à garder pour le public parce que je leur appartiens.”

Pendant ce temps, Vin a récemment insisté sur le fait qu’il ne laisserait pas la menace du coronavirus retarder ses films.

L’acteur est toujours déterminé à faire plaisir à ses fans et a admis qu’il «suppliait» de promouvoir «F9» en Chine, malgré la menace du virus.

Il a dit: “J’adore me présenter au public et aux fans parce que Dieu sait combien ils se sont présentés pour moi.

“Je suis fou. Je supplie Sony de me laisser aller en Chine, même maintenant. Et vous devriez voir les visages de tout le monde comme, ‘Tu vas seul, mon pote!'”

Mots clés: Vin Diesel, Cardi B

Retour au flux

.