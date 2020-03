Vin Diesel et son fils veulent se «connecter» au monde au milieu des coronavirus

2020-03-29 22:00:05

Vin Diesel et son fils de 10 ans veulent «se connecter» au monde en tant que «famille mondiale» au milieu de la pandémie de coronavirus.

La star de “ Fast and Furious ” a fait appel à son fils Vincent – qu’il a avec son partenaire Paloma Jimenez – pour une vidéo édifiante ce week-end, où ils ont fait de leur mieux pour répandre la joie pendant la crise sanitaire mondiale en cours.

Dans la vidéo Instagram, Vin a déclaré: “Mon fils vient de sortir de sa classe de mandarin, la classe de mandarin en ligne. Nous voulions juste donner un cri rapide et un message rapide au monde. Que voulons-nous dire?”

À quoi Vincent a expliqué: “Nous voulons dire qu’autant de façons que le coronavirus peut nous faire du mal, cela nous aide aussi de plus de façons que de nous faire du mal. Et de façon numéro un, cela nous fait nous sentir comme une famille mondiale. Nous sommes Raison numéro deux, nous pensons aux choses dont nous n’avions pas besoin mais maintenant nous pensons à … nous ne pensons pas au coronavirus parce que nous pensons que nous sommes va être OK. Nous pensons à d’autres choses, comme comment nous pouvons aider le monde et comment nous pouvons nous entraider. ”

À la fin de la vidéo, Vin – qui avait l’air touché par les paroles de son fils – a ajouté: “Nous vous aimons tous.”

Le doux message vient après que l’acteur de 52 ans – qui a également des filles Hania, 11 ans, et Pauline, cinq ans, avec Paloma – a eu la sortie de son dernier film ‘Bloodshot’ sorti tôt après la fermeture des cinémas à cause du virus.

Le film – qui se concentre sur le super-héros titulaire de Valiant Comics et son alter ego marin Ray Garrison – a débuté aux États-Unis plus tôt ce mois-ci, mais a été mis à disposition numériquement le 24 mars afin que les gens puissent regarder le film malgré les fermetures de cinéma.

Mots clés: Vin Diesel, Vincent Sinclair

