Vin Diesel interprète quelqu’un que vous aimez de Lewis Capaldi le jour de la Saint-Valentin

vin Diesel a ravivé une tradition autrefois bien-aimée: ses performances de chansons d’amour le jour de la Saint-Valentin.

La star de “Fast & Furious” a ralenti les choses pour une reprise de “Someone You Love” de Lewis Capaldi vendredi. En tant que diaporama d’images de récentes vacances en famille jouées dans la publication Instagram, la voix (auto-réglée) de Diesel peut être entendue en chantant le hit nominé aux Grammy.

“Happy V Day”, il a simplement sous-titré le clip, qui se termine avec lui, son partenaire Paloma Jimenez et ses trois enfants – Pauline, Hania et Vincent – sur la plage.

Bien que cela puisse sembler aléatoire pour certains, ce n’est pas la première fois qu’il le fait.

En 2012, il a surpris tout le monde en partageant une vidéo de lui jouant Rihanna’s “Restez” dans ce qui semblait être une salle de karaoké. La performance est devenue virale.

“Naturellement, je suis devenu conscient de moi-même … et j’ai pensé que je n’aurais peut-être pas dû m’exposer comme ça”, a-t-il expliqué après que le clip ait accumulé une tonne de vues. “Ensuite, j’ai dîné avec mon père, et étonnamment … il a dit qu’il aimait ça … et a pensé que c’était profond à quelques niveaux … Le Studio a appelé aujourd’hui … et m’a demandé si je serais intéressé à faire une comédie musicale.”

Bien que nous n’ayons pas encore eu la chance d’avoir un rôle musical dans Vin Diesel, il a continué à faire des performances.

Il plus tard a chanté une partie de “Stay With Me” de Sam Smith lors d’une interview avec Capital FM en 2014 … et a posté une autre vidéo de lui en train de chanter Maroon 5’s “Mon cœur est ouvert” le jour de la Saint-Valentin en 2015.

Profitez de celui-ci ci-dessous: