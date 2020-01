Vince Vaughn reçoit un contrecoup après avoir été aperçu en train de serrer la main de Trump

Vince Vaughn est déchiré sur Twitter après avoir été repéré se serrant la main avec Le président Donald Trump au match de championnat national de football universitaire à la Nouvelle-Orléans lundi soir.

Dans une vidéo publiée par le journaliste Timothy Burke, Vaughn, 49 ans, assis aux côtés de POTUS et Melania Trump dans une suite VIP, a été vu en train de discuter avec le président et la première dame. La star de “Wedding Crashers” s’est alors levée, apparemment pour partir, mais pas avant d’avoir serré la main de Trump avec un sourire.

Après que l’échange soit devenu viral, de nombreuses personnes se sont tournées vers Twitter pour claquer Vaughn, certains déclarant même que l’acteur de “Dodgeball” avait été “annulé”. ”

Je suis vraiment désolé de devoir partager cette vidéo avec vous. Tout cela, chaque partie de celui-ci. pic.twitter.com/ELMbDHZbZq

– Timothy Burke (@bubbaprog) 14 janvier 2020

“Ellen pensait qu’elle avait eu du mal … Gardez Vince Vaughn dans vos prières ce soir”, a écrit une personne en réponse, faisant référence à la Ellen Degeneres–George W. Bush moment d’octobre.

“‘Vince Vaughn rencontre le président Donald Trump au Championnat des éliminatoires de football universitaire’ ‘doit être en tête de liste des phrases auxquelles vous ne croiriez pas en 2004”, a plaisanté un utilisateur et un autre a ajouté: “Mesdames et messieurs, je regrette de vous informe que Vince Vaughn est ANNULÉ. “

Une autre personne a souligné que Vaughn est l’un de leurs acteurs “préférés”, mais a qualifié le moment de “grossier”, ajoutant: “Je n’ai plus besoin d’une suite de Wedding Crashers”. De même, un ancien fan s’est dit “profondément déçu” de la rencontre. “Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui”, a écrit la personne. “Il était une fois je l’ai trouvé assez divertissant. Plus maintenant.”

Pour ceux qui ne le savent pas, Vaughn est un libertaire bruyant et a soutenu le sénateur républicain Rand Paul lors de l’élection présidentielle de 2016.

Voir plus de réactions dans les tweets ci-dessous.

Vince Vaughn a eu la chance de tenir tête à un violeur, un traître et un meurtrier d’enfants, et au lieu de cela, il a serré la main de Donald Trump avec enthousiasme. Baisez-les tous les deux.

– Rapport Palmer (@PalmerReport) 14 janvier 2020

Ellen pensait qu’elle avait eu du mal … Gardez Vince Vaughn dans vos prières ce soir. pic.twitter.com/5MPeO6Znc6

– Alex Salvi (@alexsalvinews) 14 janvier 2020

Mesdames et messieurs, je regrette de vous informer que Vince Vaughn est ANNULÉ https://t.co/942rLYf8ZR

– Siraj Hashmi (@SirajAHashmi) 14 janvier 2020

Je ne suis pas en colère contre Vince Vaughn, juste profondément déçu. Et je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Il était une fois je l’ai trouvé assez divertissant. Plus maintenant. pic.twitter.com/vB5pDCFcbA

– Stephanie Kennedy (@WordswithSteph) 14 janvier 2020

Triste. Vince Vaughn est l’un de mes favoris. J’ai toujours su qu’il était républicain mais ça, tellement dégoûtant.

Je n’ai plus besoin d’une séquence de Wedding Crashers. https://t.co/QaNcNb889s

– Aaron (@TheSarcasmShow) 14 janvier 2020

Je pensais que nous avions déjà annulé Vince Vaughn pour avoir passé du temps avec Mel Gibson ou quelque chose du genre.

– Stephen Miller (@redsteeze) 14 janvier 2020

Je suis littéralement assis dans mon lit en train de pleurer parce que je suis tellement affolé de voir Vince Vaughn serrer la main de Donald Trump. https://t.co/VFSaTGDpRY

– Barry McCockiner (VOIR TWEET PINNED) (@MegaTroopLover) 14 janvier 2020

“Vince Vaughn rencontre le président Donald Trump au Championnat des éliminatoires de football universitaire” doit être en haut de la liste des peines auxquelles vous ne croiriez pas en 2004

– Josh Billinson (@jbillinson) 14 janvier 2020

Vous vous demandez si Vince Vaughn serrerait encore vigoureusement la main de Trump lundi soir au jeu LSU si Trump séparait Vince de sa femme Kyla, puis mettait sa fille de 10 ans et son fils de 7 ans dans une cage

– Mayday Mindy 🌊 (@ maydaymindy9) 14 janvier 2020

La seule chance d’Elizabeth Warren de revenir dans la course pour proposer une frappe de drone à Vince Vaughn

– Kyle Smith (@rkylesmith) 14 janvier 2020

Jetez Vince Vaughn dans la pile de jouets cassés avec Scott Baio, Jon Voight et le reste des Trump Supporters

– Mayday Mindy 🌊 (@ maydaymindy9) 14 janvier 2020

