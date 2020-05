Vinny se prépare pour le combat avec JWoww Over 24 Drama

Les costars de Vin craignaient pour sa vie, avant que JWoww ne souffle à la Nouvelle-Orléans.

Jenni “JWoww” Farley a déplacé sa colère sur la controverse de Las Vegas avec 24 de Angelina Pivarnick à Vinny Guadagnino. Et le nouvel épisode de ce soir “Côte du New Jersey: vacances en famille” était tout au sujet de la préparation d’une confrontation entre Jenni et Vin.

Après avoir finalement regardé l’épisode de leur propre série montrant ce qui s’est vraiment passé pendant une nuit de black-out à Las Vegas, Jenni a pu arranger les choses avec Angelina, réalisant que 24 était celle qui s’était comportée de manière inappropriée ce soir-là.

Alors que les images justifiaient Angelina, l’épisode a également rendu Jenni frustrée par Vinny, car elle pensait qu’il minimisait ce que faisait 24 quand il en a parlé avec elle. En parlant avec Jenni, il a fait croire que ce n’était pas si grave, disant que 24 tenait simplement la hanche d’Angelina. Cependant, en parlant à Angelina et aux garçons, il a rendu cela plus problématique et a dit qu’il la touchait derrière.

Alors que l’épisode de ce soir commençait, Vin était très conscient que Jenni était en colère contre lui, il ne comprenait tout simplement pas pourquoi. “J’ai pensé tout le temps que j’étais son amie”, a-t-il déclaré. “Je ne sais pas pourquoi elle est fâchée contre moi et veut apparemment me déchirer la tête. Tout est concentré sur moi, je n’ai pas l’habitude d’être dans le drame, je ne veux pas être dans le drame, mais je suis ici.”

Il a cependant eu le temps de tuer avant d’affronter JWoww, car elle ne rejoindrait pas le reste du casting à la Nouvelle-Orléans pour le week-end de la bachelorette d’Angelina jusqu’au lendemain. S’exprimant avec ses autres costars sur la colère de Jenni, Angelina a expliqué pourquoi elle était si contrariée.

“Quand j’ai vu l’épisode où vous lui avez raconté comment ça s’était passé, j’ai eu l’impression que vous vous incliniez à le contourner parce que vous ne vouliez pas la contrarier”, a-t-elle déclaré. Deena d’accord, disant que Jenni était “très blessée”. Pauly D, cependant, a déclaré qu’il ne pensait pas que Vinny voulait juste s’excuser.

“Une seconde, je ne lui en ai pas dit assez, une seconde j’en ai trop dit”, a expliqué Vin. “Veut-elle que je parle de lui ou pas? Veut-elle que je parle plus de merde à propos de 24 ans comme il l’a salie ou ne veut-elle pas que je me moque de lui?”

Deena a dit que Jenni préférait l’entendre “parler de merde comme vous l’avez fait pour [Angelina] à elle.”

Tandis que Mike “La situation” Sorrentino – qui vient de sortir de prison – n’avait “aucune idée” de ce qui se passait, il avait des conseils à donner à Vin pour combattre JWoww. Il a, bien sûr, mémorisé une corde à linge par elle dans la journée et a guidé son costar dans la façon d’éviter son poing.

L’équipage a fait une tournée fantôme que Deena a planifiée et aimée et dont tout le monde s’est moqué, avant Ronnie Ortiz-Magro s’est présenté, frais de son arrestation à la suite d’un combat avec Jen Harley. Mike a clairement indiqué qu’il était là pour que Ron «s’appuie», qu’ils le soutiennent tous «tout le long» et qu’il est là pour donner des conseils.

Ronnie a dit que tout allait bien, ajoutant dans un confessionnal que “ça faisait du bien” qu’ils se soucient de son bien-être, mais il était prêt à passer un bon moment et à célébrer Angelina.

En tant que personne qui a également été la cible de la colère de Jenni, Ronnie n’a pas été en mesure de donner des conseils à Vin non plus. “Je suis féerique, c’est ce que vous dites”, a déclaré Guadagnino, quand il est devenu clair que personne ne pouvait l’aider à sortir de ses liens.

L’épisode a pris fin avec Jenni retournant finalement à NoLa, sans savoir que les garçons étaient même là. Après l’atterrissage à l’aéroport, Nicole “Snooki” Polizzi lui faire savoir que Vin était arrivé. Elle n’était pas ravie de cette mise à jour.

“Tout ce qu’il a à faire est de dire que je me suis trompé, je suis désolé”, a déclaré Nicole, “C’est tout ce qu’elle veut entendre.” Quelques instants avant son arrivée, cependant, Vinny était toujours catégorique: il ne minimisait rien pour Jenni, bien qu’il ait pu formuler les choses un peu différemment.

Nous verrons les deux se retrouver face à face et en parler la semaine prochaine sur “Jersey Shore: vacances en famille”, diffusé le jeudi sur MTV.

