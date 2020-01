‘Violemment malade’ Scarlett Johansson manque la cérémonie de remise des prix

Les observateurs de prix aux yeux d’aigle devront peut-être garder un œil sur la catégorie Oustanding Lead Actress lors des Screen Actors Guild Awards de dimanche soir après qu’un de ses candidats soit tombé “gravement malade” vendredi, manquant une autre cérémonie de remise des prix.

Scarlett Johansson était censée être sur place pour accepter le prix des artistes exceptionnels de l’année 2020 au Festival international du film de Santa Barbara aux côtés de sa co-star “Marriage Story” Adam Driver, mais elle était plutôt représentée à la dernière minute par une note.

Le directeur exécutif de la cérémonie, Roger Durling, a fait l’annonce à la foule déçue à guichets fermés avant de remettre à Driver seul le prix, tel que couvert par Santa Barbara Noozhawk. Il a même lu la lettre envoyée par Johansson, qui cadrait parfaitement avec le film comique / dramatique.

“Je suis tellement triste que je ne peux pas être ici avec vous ce soir”, a-t-elle écrit. “Il y a une heure et demie, je suis tombé gravement malade juste au moment de quitter l’hôtel Miramar (à Montecito) pour le théâtre. J’étais tellement impatient d’accepter cet incroyable honneur en personne, et de ne pas être ici sur scène avec Adam est profondément décevant, c’est le moins qu’on puisse dire. “

Driver est monté seul sur scène pour un accueil chaleureux et a parlé de ce que le jeu signifie pour lui. “C’est un métier. C’est un acte politique, malheureusement, c’est une entreprise, et c’est un service. Je pense que le théâtre est une industrie de services”, a-t-il déclaré. “Je suis là au service du réalisateur, des acteurs et de l’équipe, et de l’histoire dans son ensemble, ce qui est plus important. J’y crois beaucoup. Je crois en l’effet potentiel d’une grande collaboration.”

«Je pense que les films, les films et l’art conduisent les gens hors de l’obscurité», a-t-il poursuivi. «Je pense qu’ils peuvent prendre une pensée ou exprimer un sentiment que vous pensez être privé et singulier pour vous, et le connecter à une communauté que vous n’avez pas savoir existe. “

Johansson et Driver sont également tous deux nominés aux Oscars pour leur travail dans le film Netflix. Johansson, qui est nominé pour la première fois de sa carrière, est en lice pour deux prix différents dans la nuit, obtenant le signe de tête pour son travail sur “Jojo Rabbit”. Il s’agit de la deuxième année consécutive de Driver avec une nomination aux Oscars; il a été honoré en 2019 avec un nom pour “BlackKklansman”.

“Histoire de mariage” est en hausse pour six Oscars au total, y compris le meilleur film, et trois SAG Awards, parmi de nombreuses autres distinctions de l’industrie.

