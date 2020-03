Vishal Parvani se prononce sur la maladie de Crohn

Vishal Parvani de Family Karma a parlé du diagnostic et de la vie avec la maladie de Crohn à l’adolescence.

Il révèle que certains déclencheurs aggravent considérablement la vie avec Crohn, ce qui inclut le stress. C’est peut-être la raison pour laquelle Parvani préférerait «balayer les problèmes sous le tapis» et essayer de laisser les choses rouler sur son dos. Lors d’un récent épisode, il a eu une conversation franche sur son diagnostic avec un ami proche Amrit Kapai pendant qu’ils s’entraînaient au gymnase.

Vishal Parvani, Richa Sadana, Reshma Parvani, Kishor Parvani | Banque de photos Tommy Garcia / Bravo / NBCU via .

Parvani s’est ensuite rendu sur Instagram pour approfondir son voyage avec la maladie auto-immune. Il décrit le bilan de son corps. De plus, Parvani admet qu’il ne voulait pas dire aux autres qu’il avait la maladie. Il attribue également la fiancée Richa Sadana pour sa santé et il veut aider les autres.

Parvani voulait être «normal» comme les autres enfants

Parvani a partagé sur Instagram qu’il voulait être comme les autres enfants. «L’ouverture a toujours été difficile pour moi», a-t-il commencé sa publication sur Instagram avec une photo d’enfance et d’aujourd’hui.

“On m’a diagnostiqué la maladie de Crohn quand j’étais adolescent”, a-t-il poursuivi. «J’avais 84 livres et presque la même taille que maintenant – juste des os. Quand j’ai été diagnostiquée pour la première fois, j’ai été admise à l’hôpital pendant plus d’un mois. Tout ce que je voulais, c’était être «normal» comme les autres enfants. J’ai donc mis un point d’honneur à ne révéler à personne que je luttais contre cette maladie auto-immune. »

Comme la plupart des enfants, il voulait faire la fête et manger comme un gamin. «Je mangeais comme ils mangeaient, et au collège, je faisais la fête comme tout le monde. J’étais presque toujours dans une fusée éclairante perpétuelle. Mon corps était soumis à beaucoup de stress, et cacher ma condition aux autres (et le nier essentiellement moi-même) a aggravé la situation. »

Il a tourné un coin grâce à Richa

La rencontre avec Sadana semble avoir été un tournant pour Parvani. «Quand je me suis rencontré [Richa Sadana] elle m’a honnêtement mis en forme », partage-t-il. “Après avoir partagé avec elle que j’avais Crohn, elle nous a tous les deux arrangés nos régimes.”

Sadana a également suivi le plan de Parvani afin qu’il ne se sente pas seul. “Elle s’est fait un point d’honneur de ne pas y passer seule”, a-t-il ajouté. «Nous avons suivi strictement le régime paléo pendant quelques mois et nous avons rejoint un gymnase local @crossfitmia. Mes changements de style de vie, ainsi que mes médicaments, ont considérablement réduit mes poussées. S’ouvrir à Crohn a été la meilleure chose pour moi. L’ouverture m’a permis de contrôler cette maladie, et non l’inverse. »

Le stress est problématique pour une personne atteinte de

Le stress peut aggraver son Crohn, ce qui peut être une des raisons pour lesquelles Parvani semble vouloir éviter la confrontation.

«Le stress joue un grand rôle dans mes fusées, émotionnellement et physiquement, c’est pourquoi je plaisante beaucoup et je me sens peut-être maladroit», explique-t-il. “En fin de compte, la seule chose qui compte, c’est qu’on me donne un nouveau bail à vie et je ne suis pas prêt à le compromettre.”

Parvani veut aussi aider quiconque a des problèmes avec Crohn. «J’aimerais avoir quelqu’un à qui je pourrais parler en grandissant qui traversait ou avait vécu la même situation. Je continuerai à partager des choses qui ont fonctionné pour moi. Et si quelqu’un souhaite parler, envoyez-moi un message. Tu n’es pas seul.”