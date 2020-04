Vivica A. Fox partage ses conseils Uma Thurman l’a fait travailler sur Kill Bill

Vivica A. Fox appris que vous pouvez attraper plus de mouches avec du miel que du vinaigre tout en travaillant avec Uma Thurman et Quentin Tarantino sur les films “Kill Bill”.

Fox est apparue en tant qu’assassin Vernita Green (alias Copperhead) dans les deux films, affrontant célèbre Beatrix Kiddo d’Uma dans un combat au couteau helluva dont son personnage n’est pas sorti vivant.

Obtenir cette chorégraphie de combat juste n’était pas facile – et a apparemment conduit à des tensions entre Fox et son réalisateur, a expliqué l’actrice dans une interview avec TooFab.

“Nous nous entraînions pour ‘Kill Bill’ et Quentin m’énervait, bébé, parce que chaque vendredi, il vous critiquait”, a déclaré Fox. “Et c’était comme, ‘Tu n’as pas fait ça bien, tu n’as pas fait ça bien’, et je me suis dit, ‘On fait quelque chose de bien?'”

Fox a dit que tout le monde dans la pièce avait réagi sous le choc à sa réponse, bien que son défunt costar David Carradine ait accepté, disant: “Nous avons besoin d’un renforcement positif ici.”

“Mais plus tard, Uma m’a tiré sur le côté – et je l’aime pour cela – elle a dit: ‘Vivica, tu peux obtenir tout ce que tu veux, mais tu dois réaliser qu’il a le pouvoir de te virer et Quentin n’est pas non blague.'”

Dire que Tarantino aurait pu être insulté par ses remarques, Fox a déclaré que Uma lui avait dit: “Chérie, tu peux obtenir tout ce que tu veux dans la vie mais apprends à être plus manipulateur. N’y va pas comme un taureau dans le magasin de porcelaine, juste en frappant tout, parler hors de tour et en faire trop. “

Fox a dit qu’elle appréciait “ce merveilleux conseil” et a appris à compter jusqu’à 10 lorsque les choses ne se passent pas comme prévu sur le plateau. Elle a dit que c’était une leçon que son père lui avait également inculquée, lui disant “d’attaquer intelligemment”.

Au cours des 16 années qui se sont écoulées depuis “Kill Bill: Volume 2”, on a beaucoup parlé de continuer le conte de The Bride. Un point d’intrigue particulier qui revient constamment est la fille adulte de Vernita cherchant à se venger de Black Mamba pour avoir tué sa mère. Pas plus tard qu’en décembre 2019, Tarantino a déclaré que lui et Uma avaient parlé de faire un autre film, disant que c’était “définitivement dans les cartes” mais qu’il était “au moins trois ans” loin de se produire.

Bien que Fox n’ait rien entendu de concret elle-même, elle aime mettre cette idée au monde.

“J’attends aussi”, a-t-elle expliqué. “Ce que j’espère, c’est qu’ils laissent ma fille qui était jeune à l’époque vieillir un peu, de sorte que lorsque [The Bride] dit cette chose: «Si ça vous fait mal, venez me trouver,« J’espère que nous viendrons vous chercher, petite amie! “

Quant à la façon dont elle pourrait éventuellement s’intégrer dans l’image, Fox a déclaré: “Je peux juste être dans un flashback, j’écris ma propre partie en ce moment. Nous pourrions peut-être voir cette scène de combat au couteau.”

Fox a d’abord évoqué les conseils d’Uma lors de la première épisode de son nouveau podcast, “Se bousculer avec Vivica A. Fox” Nouvel épisode hebdomadaire – cliquez ici pour plus d’informations!