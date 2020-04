Vivica A. Fox s’exprime sur le tokenisme à Hollywood et sur la façon dont l’industrie a changé

Cela fait un peu plus de 30 ans depuis Vivica A. Fox a fait sa grande pause à Hollywood et elle dit avoir vu l’industrie faire d’énormes améliorations à cette époque, surtout en ce qui concerne la visibilité des acteurs noirs.

Le changement est quelque chose que Fox a ouvert sur son nouveau podcast, “Hustling with Vivica A. Fox,” avant d’approfondir la question dans un entretien avec TooFab.

“À l’époque, surtout pour les Afro-Américains, c’était un à la fois. Ce rôle symbolique que tout le monde réclamait”, nous a-t-elle expliqué. “Ces jours sont maintenant très différents.”

L’actrice “Kill Bill” et “Independence Day” a dit qu’elle demanderait toujours “Pourquoi je ne reçois pas mes films” ou émissions de télévision et la réponse serait: “Vous ne pouvez pas obtenir de notes, vous ne vendez pas à l’international, vous ne pouvez pas ouvrir un film. “

Soulignant le succès de films comme “Girls Trip” et la société de production de Shonda Rimes, Fox a déclaré que c’était heureusement un monde différent maintenant, un monde où “vous voyez plus de femmes aux postes de pouvoir” et plus d’opportunités pour les acteurs noirs.

“Nous avons nos propres studios et c’est parce que les choses ont changé”, a-t-elle poursuivi. “Il y a tellement d’avenues différentes où vous pouvez réaliser vos projets qu’il y a 20 ans, absolument pas là. De Hulu à Netflix, Amazon, il y a tellement d’avenues différentes que vous pouvez faire sortir vos affaires. Vos fans peuvent vous trouver.” Vos fans peuvent dire que nous sommes ici, nous vous soutenons. Cela a beaucoup changé. “

Ces jours-ci, les fans peuvent soutenir Fox via son nouveau podcast hebdomadaire, qui vient d’être lancé.

“Les podcasts sont définitivement devenus comme le nouveau talk-show. Les talk-shows sont un peu comme une race mourante”, a déclaré Fox, qui en a accueilli un elle-même l’année dernière. Lorsque cette série, “Face the Truth”, a été annulée, elle a fait équipe avec sa société de production pour le nouveau projet.

“Beaucoup de mes invités sont des gens avec qui j’ai travaillé, d’autres actrices et acteurs, aussi mes amis”, a-t-elle poursuivi. “Mon podcast va aller partout du mode de vie et des relations, des choses à faire et à ne pas faire, de la mode, du cinéma, des coulisses du tournage, de ce que c’était que de travailler avec moi.”

Elle voit également cela comme le changement pour «apprendre à connaître les célébrités un peu plus en profondeur», avec des invités tels que Kim Whitley, Waka Flaka, Tommy Davidson et Claudia Jordan tous alignés.

Quant à ses invités de rêve, Fox a dit qu’elle adorerait une petite réunion du “Jour de l’Indépendance” avec Will Smith, alors qu’elle aimerait également que sa femme, Jada Pinkett Smith, et ses autres costars “Set It Off” se balancent aussi.

