Vogue Williams a d’abord repoussé Spencer Matthews

2020-04-23 02:30:05

Vogue Williams admet qu’elle a “repoussé” Spencer Matthews lors de leur première rencontre.

Vogue Williams a “repoussé” Spencer Matthews lors de leur première rencontre.

La présentatrice admet qu’elle n’était pas intéressée par l’ancienne star de «Made In Chelsea» lors de leur première rencontre et pensait qu’il avait l’air d’un «État».

Elle a dit: “Quand je l’ai rencontré, il portait des bas de survêtement et des chaussures à enfiler. Je me suis dit:” Oh mon Dieu, son état “. Je ne voulais pas l’aimer au début, il avait l’air suffisant, mais nous avons cliqué en tant que copains. Nous étions juste amis pendant les six ou sept premières semaines jusqu’à ce que nous nous embrassions. Je ne voulais pas que ça dure. Je poussais contre Il a dit que lorsque nous serions de retour à Londres, nous irions pour un rendez-vous. Je me disais: “Absolument pas, tu ne peux pas le dire à une âme vivante.” ”

Et le mannequin de 34 ans “aimait être célibataire” à l’époque et ne voulait même pas être en couple.

Elle a ajouté: “J’aimais être célibataire. Je vivais dans une grande maison dans l’Est de Londres et j’avais deux colocataires vraiment cool. Je ne voulais pas d’une relation. Mais une fois que nous sommes revenus du tournage de” The Jump “, nous avons commencé sur les dates et nous sommes partis de là, je suppose. ”

Vogue attend actuellement le deuxième enfant du couple, car ils sont déjà les fiers parents de Theodore, son fils de 19 mois.

S’exprimant sur son podcast Sheer Luxe, elle a partagé: “Je suis tellement ravie de la partie fille. Je pensais que je n’aurais que des garçons. Je suis tellement ravie. Je suis enceinte d’environ 25-26 semaines.

«Je savais à jour avec Theo, maintenant je ne sais pas. Nous l’avons découvert assez tôt car nous avons fait le test Harmony après dix semaines parce que nous sommes fouineurs. Je n’ai pas voulu demander aux gens ce que c’est que d’avoir deux enfants , Je pense qu’il vaut mieux y aller au fond et ne sais pas. J’ai des soucis de sommeil, comme dans, va-t-elle réveiller Théo la nuit? Nous avons juste cloué sa routine de sommeil. “

Mots clés: Vogue Williams, Spencer Matthews

Retour au flux

.