Vogue Williams et Spencer Matthews ont une petite fille

Vogue Williams et son mari Spencer Matthews devraient accueillir leur deuxième enfant, une petite fille, dans le monde cet été.

Vogue Williams attend son deuxième enfant avec son mari Spencer Matthews.

La mannequin de 34 ans – qui a déjà un fils de 18 mois, Theodore, avec l’ancienne star de “ Made in Chelsea ” – a révélé qu’elle était enceinte de cinq mois et demi avec leur fille, qui devrait arriver cet été .

La beauté irlandaise a également révélé que le couple – qui avait noué le nœud en juin 2018 – avait jusqu’à présent gardé secret son bébé à cause de Vogue souffrant du syndrome des ovaires polykystiques – qui peut causer des problèmes de fertilité – mais elle a admis qu’elle se sentait “tellement chanceuse”. qu’après “quelques bosses sur la route”, ils sont prêts à faire grandir leur famille.

Dans une interview avec BONJOUR! Elle a partagé: “Nous sommes ravis. C’est tellement excitant mais un peu effrayant de penser que nous allons avoir un autre nouveau-né.

“Il ne fait aucun doute que je me sens chanceuse d’avoir un autre bébé.

“Ce n’est pas facile pour tout le monde, et c’était certainement une voie différente pour nous cette fois, donc c’est vraiment agréable d’être ici et d’en parler maintenant.

“Nous avons juste eu quelques bosses sur la route cette fois-ci et ce n’était tout simplement pas aussi simple que c’était avec Theodore.”

Vogue avait précédemment révélé qu’un de ses objectifs pour 2020 était d’avoir un autre enfant.

S’adressant à Frankie Bridge sur son podcast “Open Mind”, elle a déclaré: “J’espère que nous grandirons notre famille cette année.

“Votre plus grande réussite est de savoir à quel point vous êtes heureux et je pense que nous sommes dans un endroit vraiment heureux, et je voudrais juste être aussi heureux à cette époque l’année prochaine.”

Les parents adorateurs ont accueilli Theodore peu de temps après leur mariage et étaient tellement excités qu’ils voulaient initialement ajouter trois autres enfants à leur couvée.

Cependant, la présentatrice de «Getaways» a changé d’avis après avoir eu une grossesse «inconfortable» avec son petit garçon.

Quand Frankie a demandé si elle aurait un autre bébé, Vogue a répondu: “Oui, certainement. J’ai d’abord dit quatre mais c’est maintenant changé. Maintenant nous sommes à trois, donc nous verrons après avoir le deuxième pour voir si nous ‘ Je vais juste rester avec deux. “

