Vogue Williams: je suis un chronomètre complet sur Instagram

Le mannequin Vogue Williams a admis qu’elle est une “minuterie à part entière sur Instagram”.

La mannequin de 34 ans – qui est mariée à la star de la télévision Spencer Matthews – a admis être accrochée à la plate-forme de partage de photos, affirmant que la grande majorité des commentaires qu’elle reçoit sont “vraiment sympas”.

Vogue a déclaré au journal Irish Mail On Sunday: “Je suis un chronomètre complet sur Instagram et je l’adore.

“J’ai en fait un groupe de mamans et de personnes différentes qui me suivent et je dirais que 95% des commentaires sont vraiment sympas.

“Mais si vous regardez quelqu’un comme Kim Kardashian, la quantité d’abus qu’elle reçoit et les commentaires, c’est comme scandaleux que les gens pensent que c’est OK de faire quelque chose comme ça.”

En revanche, Spencer n’est pas vraiment un fan des médias sociaux et publie rarement des photos de quelqu’un d’autre que lui et sa femme.

Vogue – qui est marié à Spencer depuis 2018 – a partagé: “Spencer n’aime pas vraiment les réseaux sociaux. Il ne suit qu’une seule personne et c’est moi.

“Si vous regardez sa chronologie, c’est juste une photo de moi et c’est comme ça qu’il l’aime. Il dit toujours: ‘Je ne veux pas voir les conneries de quelqu’un d’autre.'”

Pendant ce temps, Vogue a précédemment admis qu’elle voulait avoir un deuxième bébé plus tard cette année.

La mannequin – dont le fils Theodore est né en septembre 2018 – a révélé qu’elle avait l’intention de tomber enceinte et d’avoir un autre enfant avant la fin de l’année.

En publiant ses objectifs pour 2020 à Frankie Bridge sur son podcast “Open Mind”, Vogue a révélé: “Espérons que nous grandirons notre famille cette année.

“Votre plus grande réussite est de savoir à quel point vous êtes heureux et je pense que nous sommes dans un endroit vraiment heureux, et je voudrais juste être aussi heureux à cette époque l’année prochaine.”

.