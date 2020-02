Vogue Williams prévoit d’avoir un deuxième bébé en 2020

2020-02-01 07:30:04

Vogue Williams espère avoir un deuxième enfant avec son mari Spencer Matthews cette année.

Le mannequin de 34 ans et ancienne star de “ Made In Chelsea ”, Spencer, 31 ans, a déjà ensemble Theodore, son fils de 15 mois, mais elle a l’intention de tomber enceinte et d’avoir un autre enfant avant la fin de l’année.

En publiant ses objectifs pour 2020 à Frankie Bridge sur son podcast “Open Mind”, Vogue a révélé: “Espérons que nous grandirons notre famille cette année.

“Votre plus grande réussite est de savoir à quel point vous êtes heureux et je pense que nous sommes dans un endroit vraiment heureux, et je voudrais juste être aussi heureux à cette époque l’année prochaine.”

Les parents adorés – qui ont fait le nœud en juin 2018 – ont accueilli leur premier enfant peu de temps après leur mariage, et étaient tellement excités qu’ils voulaient initialement ajouter trois autres enfants à leur couvée.

Maintenant, le présentateur de «Getaways» a changé d’avis au sujet d’avoir quatre enfants après avoir eu une grossesse «inconfortable» avec son petit garçon.

Vogue a partagé: “Au début, j’ai dit quatre, mais c’est maintenant changé. Maintenant, nous sommes à trois, donc nous verrons après avoir le deuxième pour voir si nous allons rester avec deux.

«Je détestais être enceinte. Je l’ai trouvée vraiment mal à l’aise, j’étais vraiment malade pendant les trois premiers mois mais vous obtenez un grand prix à la fin.

“Je donnerais naissance 10 fois si je n’avais pas à être enceinte. Pour une grossesse, je l’échangerais pour donner naissance 10 fois. Je ferais 10 jours d’accouchement plutôt que d’être à nouveau enceinte.”

Vogue a également eu du mal à gérer le gain de poids naturel qui accompagne la grossesse et elle s’est donné pour mission de faire de l’exercice pendant qu’elle l’attendait, car cela la faisait se sentir en meilleure santé.

Elle a expliqué: “C’est vraiment bizarre de voir votre poids monter sur la balance, même si vous savez que vous êtes enceinte, vous vous dites:” Oh, mon dieu. Jésus! ” C’est assez difficile à gérer.

“L’entraînement m’a vraiment aidé parce que je me sentais tellement mal à l’aise que lorsque je me suis entraîné, je me sentais un peu plus lâche dans mon corps, et je me sentais plus en forme et capable de faire plus. Je pense que cela a aidé à accoucher parce que c’est un long processus pour être en la main d’oeuvre.”

